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美高官東京開會 簡報共軍及北韓軍隊動向 傳谷立言出席

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

南韓「朝鮮日報」十日引述幾位外交消息人士報導，美國國務院高官和包含駐南韓、中國大陸及日本等亞洲主要國家的大使，七日在東京開會。美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言也出席。

區域內的美國太平洋司令部司令帕帕羅與駐日美軍司令約斯特也出席，會場在美國駐日大使館。帕帕羅在會中簡報共軍及北韓軍隊的最新動向。美國國務院由顧問哈勒及次卿胡克爾出席，說明國務卿魯比歐新的亞洲政策。

這場會議的背景是美國和南韓關係近來惡化，美韓同盟浮現裂痕的說法持續發酵。

該報導稱，由於太平洋司令部負責統籌美軍在區域內的軍事行動，因此這次會議討論的範圍可能不限外交政策，也涉及區域安全情勢與軍事上的因應措施。

川普可望十一月赴大陸深圳出席年度亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議，美方先召集駐亞洲主要外館的使節，可能旨在全面檢視對中政策與區域盟友間的合作。

谷立言 東京 北韓

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