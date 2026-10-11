7.7強震 巴拿馬運河如常

巴拿馬九日發生規模七點七強震。所幸目前只造成廿七人輕傷，但該國中部有建築物及道路崩塌。總統穆里諾說，「我們正面臨一場重大災害」。他在社媒Ｘ發文，呼籲民眾保持冷靜；「這件事不該被用來製造恐慌與混亂」。巴拿馬運河管理局（ＰＣＡ）說，未受影響且運作如常。

美國地質調查所（ＵＳＧＳ）最初通報規模八點○，再下修至七點六，又修正至七點七。震央在巴拿馬中部的艾雷拉省小鎮皮塔洛薩阿里巴西南方約十公里，震源深度僅十二點六公里，屬極淺地震，鄰國哥倫比亞也感受到搖晃。七點七的主震後幾小時發生多起餘震，路透報導有四十多起；巴拿馬的地球科學研究所則記錄到八十多起，該所主管盧克認為，九日強震和「阿蘇埃洛．索納斷層」有關。

ＰＣＡ表示，工作人員檢查相關設施有無受損。儘管震央距首都巴拿馬市約兩百公里，但仍使該市兩條地鐵路線暫停營運，部分車站疏散乘客。自來水與汙水處理單位通報，在地震引發全國六個省停電下，幾座淨水廠暫停運作。巴拿馬教育部宣布，全國當天停課。巴拿馬市托庫曼國際機場一度預防性關閉，航班改降其他機場，九日稍晚恢復營運。

美國海嘯警報系統一度發出警告，指出海嘯恐襲擊東太平洋沿岸地區，涵蓋墨西哥至秘魯，但之後解除警報。穆里諾提醒民眾，傷亡情況恐在未來幾小時或幾天內有所改變。

巴拿馬國家民防系統官員史密斯表示，目前災損集中在中部的維拉瓜斯省、阿蘇埃洛省、艾雷拉省及山多斯省，以幾百棟摩天大樓聞名的巴拿馬市未傳出災損。巴媒報導，山多斯省的聖阿塔納西奧教堂倒塌，這座殖民風格的天主教堂一九三八年被列為國家歷史遺產。

ＵＳＧＳ估計，九日強震帶來的經濟損失，恐占巴拿馬國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之一至十。拉美與加勒比海開發銀行九日宣布，提供巴拿馬五千萬美元的貸款額度。