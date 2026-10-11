快訊

影／101國慶展演登場 600台無人機搭配煙火燈光

北一女、建中、中一中領銜 9明星高中籲教育部立「逕升大學」專法

聽新聞
0:00 / 0:00

7.7強震 巴拿馬運河如常

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
巴拿馬九日發生強震。巴拿馬中部城市皮諾諾梅一棟建築倒塌，幾輛汽車受損。法新社
巴拿馬九日發生強震。巴拿馬中部城市皮諾諾梅一棟建築倒塌，幾輛汽車受損。法新社

巴拿馬九日發生規模七點七強震。所幸目前只造成廿七人輕傷，但該國中部有建築物及道路崩塌。總統穆里諾說，「我們正面臨一場重大災害」。他在社媒Ｘ發文，呼籲民眾保持冷靜；「這件事不該被用來製造恐慌與混亂」。巴拿馬運河管理局（ＰＣＡ）說，未受影響且運作如常。

美國地質調查所（ＵＳＧＳ）最初通報規模八點○，再下修至七點六，又修正至七點七。震央在巴拿馬中部的艾雷拉省小鎮皮塔洛薩阿里巴西南方約十公里，震源深度僅十二點六公里，屬極淺地震，鄰國哥倫比亞也感受到搖晃。七點七的主震後幾小時發生多起餘震，路透報導有四十多起；巴拿馬的地球科學研究所則記錄到八十多起，該所主管盧克認為，九日強震和「阿蘇埃洛．索納斷層」有關。

ＰＣＡ表示，工作人員檢查相關設施有無受損。儘管震央距首都巴拿馬市約兩百公里，但仍使該市兩條地鐵路線暫停營運，部分車站疏散乘客。自來水與汙水處理單位通報，在地震引發全國六個省停電下，幾座淨水廠暫停運作。巴拿馬教育部宣布，全國當天停課。巴拿馬市托庫曼國際機場一度預防性關閉，航班改降其他機場，九日稍晚恢復營運。

美國海嘯警報系統一度發出警告，指出海嘯恐襲擊東太平洋沿岸地區，涵蓋墨西哥至秘魯，但之後解除警報。穆里諾提醒民眾，傷亡情況恐在未來幾小時或幾天內有所改變。

巴拿馬國家民防系統官員史密斯表示，目前災損集中在中部的維拉瓜斯省、阿蘇埃洛省、艾雷拉省及山多斯省，以幾百棟摩天大樓聞名的巴拿馬市未傳出災損。巴媒報導，山多斯省的聖阿塔納西奧教堂倒塌，這座殖民風格的天主教堂一九三八年被列為國家歷史遺產。

ＵＳＧＳ估計，九日強震帶來的經濟損失，恐占巴拿馬國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之一至十。拉美與加勒比海開發銀行九日宣布，提供巴拿馬五千萬美元的貸款額度。

巴拿馬運河 巴拿馬 強震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／巴拿馬規模7.7強震！建築倒塌、全國疏散 多起餘震接連襲來

巴拿馬7.7強震至少27傷 機場暫關閉運河航運照常

規模7.7強震襲巴拿馬 觸發東太平洋沿岸海嘯警報

巴拿馬規模7.7強震 中央氣象署：確認解除太平洋地區海嘯威脅

相關新聞

7.7強震 巴拿馬運河如常

巴拿馬九日發生規模七點七強震。所幸目前只造成廿七人輕傷，但該國中部有建築物及道路崩塌。總統穆里諾說，「我們正面臨一場重大災害」。他在社媒Ｘ發文，呼籲民眾保持冷靜；「這件事不該被用來製造恐慌與混亂」。巴拿馬運河管理局（ＰＣＡ）說，未受影響且運作如常。

美高官東京開會 簡報共軍及北韓軍隊動向 傳谷立言出席

南韓「朝鮮日報」十日引述幾位外交消息人士報導，美國國務院高官和包含駐南韓、中國大陸及日本等亞洲主要國家的大使，七日在東京開會。美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處長谷立言也出席。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。