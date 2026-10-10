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印度鐵腕掃蕩青年示威 反對黨領袖拉胡爾．甘地籲繼續抗爭
印度主要反對黨領袖拉胡爾．甘地今天呼籲示威者，即使面臨嚴厲安全掃蕩打壓，也要持續抗議選舉委員會涉嫌不當行為。
法新社報導，國大黨（Congress Party）高層領導人拉胡爾．甘地（Rahul Gandhi）於警方在新德里拘留數百名抗議人士後發聲明表示：「印度的年輕人，我以你們為傲。繼續抗議，我們和你們站在一起。」
拉胡爾今天聲援要求選舉委員會主席庫瑪（GyaneshKumar）因選舉改革相關爭議辭職下台的抗議青年。他們指控選委會以偏袒總理莫迪（Narendra Modi）所屬印度人民黨（Bharatiya Janata Party）的方式修訂選民名冊，存在違規情事。
拉胡爾在X上發文表示，他已經與莫迪以及作為印度人民黨意識形態導師的民族志工組織（RashtriyaSwayamsevak Sangh）對抗「超過十年」，並說自己「對他們瞭若指掌」。
他說：「我們將捍衛我們的憲法，我們將守護印度人民的聲音。」
拉胡爾強調，「我們會確保這個政權以及那些攻擊我們憲法的人，最終遭到擊垮」。
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