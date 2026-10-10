快訊

AI加持的牛市沒長角？小型股疲態露餡 法興預測美股後市2情境

美對鴻海、台達、廣達發起337調查 學者指1癥結：短期影響有限

聽新聞
0:00 / 0:00

俄軍空襲烏克蘭 澤倫斯基諷：對美柴油協議表感謝

中央社／ 基輔10日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯今天對烏克蘭發動致命空襲，是莫斯科當局對與美國達成柴油協議表達「感謝」之意，諷刺美俄這項協議。

法新社報導，澤倫斯基在社群平台X發文指出：「今天，俄羅斯向札波羅熱（Zaporizhzhia）的住宅大樓投下5枚航空導引炸彈，以表達對解除柴油出口制裁的感謝。」

烏克蘭國家警察指出，俄羅斯清晨以「5枚航空導引炸彈」襲擊札波羅熱巿住宅區，擊中兩棟住宅大樓。

札波羅熱州軍事管理局局長謝米金（MykhailoSemikin）表示：「札波羅熱的空襲罹難人數持續上升，目前已有11位平民喪生，其中包括3名兒童。」

美國總統川普昨天表示，俄羅斯已同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，他的政府也暫時解除對俄羅斯燃料的制裁，這項制裁原本目的在切斷莫斯科用於烏克蘭戰爭的資金來源。

烏克蘭 澤倫斯基 俄軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

俄羅斯空襲烏克蘭 札波羅熱巿至少11死

美俄柴油協議內幕曝光！美官員：6度要求澤倫斯基停炸俄煉油廠遭無視

川普宣布美俄柴油協議！澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

才制裁又放行！川普找普亭供柴油壓油價 分析師潑冷水

相關新聞

印度鐵腕掃蕩青年示威 反對黨領袖拉胡爾．甘地籲繼續抗爭

印度主要反對黨領袖拉胡爾．甘地今天呼籲示威者，即使面臨嚴厲安全掃蕩打壓，也要持續抗議選舉委員會涉嫌不當行為

俄軍空襲烏克蘭 澤倫斯基諷：對美柴油協議表感謝

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯今天對烏克蘭發動致命空襲，是莫斯科當局對與美國達...

川普與普亭通話 克宮：美方提出緩和俄烏戰爭構想

俄羅斯克里姆林宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）昨天與俄羅斯總統普亭通話時，提出關於如何緩和俄烏戰爭的...

泰國法院駁回白兆東拘留異議 明年1月引渡聽證

曼谷南部刑事法院9日駁回中國記者白兆東拘留異議，法院認為泰國外交部正審議引渡白兆東的請求，這構成繼續拘留他的合理理由。白...

取名習近平犯「大不敬」 南韓中餐館遭破壞

南韓京畿道城南市盆唐區一家以中國國家主席「習近平」為店名的中華料理店，近日遭4名中國籍男子闖入破壞。外界原本以為這是出於...

低種姓青年成為蟑螂人民黨領袖 迪普克挑戰莫迪政府

印度警方今天拘留網路運動「蟑螂人民黨」發起人暨領袖迪普克，出身低階種姓的他曾將嘲諷失業青年的「蟑螂」一詞轉化為全國性抗議...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。