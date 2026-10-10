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俄軍空襲烏克蘭 澤倫斯基諷：對美柴油協議表感謝
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯今天對烏克蘭發動致命空襲，是莫斯科當局對與美國達成柴油協議表達「感謝」之意，諷刺美俄這項協議。
法新社報導，澤倫斯基在社群平台X發文指出：「今天，俄羅斯向札波羅熱（Zaporizhzhia）的住宅大樓投下5枚航空導引炸彈，以表達對解除柴油出口制裁的感謝。」
烏克蘭國家警察指出，俄羅斯清晨以「5枚航空導引炸彈」襲擊札波羅熱巿住宅區，擊中兩棟住宅大樓。
札波羅熱州軍事管理局局長謝米金（MykhailoSemikin）表示：「札波羅熱的空襲罹難人數持續上升，目前已有11位平民喪生，其中包括3名兒童。」
美國總統川普昨天表示，俄羅斯已同意向全球市場供應柴油以壓低燃料價格，他的政府也暫時解除對俄羅斯燃料的制裁，這項制裁原本目的在切斷莫斯科用於烏克蘭戰爭的資金來源。
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