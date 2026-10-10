川普與普亭通話 克宮：美方提出緩和俄烏戰爭構想

俄羅斯克里姆林宮今天表示，美國總統川普（Donald Trump）昨天與俄羅斯總統普亭通話時，提出關於如何緩和俄烏戰爭的構想。

法新社報導，克里姆林宮（Kremlin）指出，普亭（Vladimir Putin）收到並以「理解的態度」看待這些提議，但克宮未進一步說明提議的具體內容或普亭有何回應。

俄烏談判目前大致陷入僵局，雙方近幾個月來也加強對彼此發動的長程攻擊。

根據俄羅斯國營的塔斯社（TASS）與俄羅斯新聞社（RIA Novosti），克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說：「俄國總統收到並以理解的態度看待美方提出的部分緩和局勢措施建議。」

美國、烏克蘭及歐洲官員昨天在邁阿密會晤，展開新一輪外交斡旋，力求結束戰事。同時，華府致力尋求突破僵局的方法。