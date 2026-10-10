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泰國法院駁回白兆東拘留異議 明年1月引渡聽證

中央社／ 曼谷10日專電
泰國法院駁回白兆東拘留異議。路透社
泰國法院駁回白兆東拘留異議。路透社

曼谷南部刑事法院9日駁回中國記者白兆東拘留異議，法院認為泰國外交部正審議引渡白兆東的請求，這構成繼續拘留他的合理理由。白兆東1月起遭拘留，泰國當局8日啟動白兆東的引渡程序，引渡聽證會預計明年1月25日舉行。

泰國獨立媒體「泰國人民」（Prachatai）今天報導，根據移民法，當局可在有必要的情況下，將等待離境前往他國的人士繼續拘留。白兆東的律師則主張，第三國已批准接收安置白兆東，移民局繼續拘留他的理由可能已不存在。

無國界記者組織（RSF）指出，56歲的白兆東曾在中國揭露政府腐敗長達20年，2023年離開中國，以逃離「國家日益加劇的迫害」。聯合國已認定白兆東難民身分，他於2024年抵達泰國，自2026年1月起一直遭到拘留。

此前，白兆東曾就其被泰國移民當局拘留一事提起異議，法院9日對此進行裁決時，白兆東並未出庭。他預計於2027年1月25日出席引渡聽證會。

無國界記者組織認為，白兆東若遭遣返中國，恐有性命之憂。泰國外國記者俱樂部（FCCT）7月曾發表聲明指出，白兆東曾任「財經」雜誌調查記者，2023年離開中國，2024年遭中國當局以涉嫌「敲詐勒索」為由發布逮捕令。

FCCT呼籲泰國政府不要將遭拘留的中國調查記者白兆東遣返中國，並公開其拘留情況，同時指出，白兆東因揭露中國官員貪腐案件遭追緝，若遭遣返，恐面臨任意拘留、酷刑及其他政治迫害。

泰國 引渡

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