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泰國擬收離境稅1000泰銖 觀光飯店業反對籲暫緩推動

中央社／ 曼谷10日專電

泰國研議向所有國籍、搭機離境的旅客徵收1000泰銖（約新台幣951元）的離境稅，雖然該草案仍在公眾諮詢階段，但已引發泰國觀光業者的反彈，認為額外費用將增加旅客負擔，影響泰國觀光競爭力，呼籲政府暫緩推動。

泰國財政部正研議徵收1000泰銖的離境稅，根據「離境稅法」草案原則，擬向所有國籍、搭乘飛機離開泰國的旅客收取每次1000泰銖，陸路及海路離境初期不徵收，目前仍在公眾諮詢階段。

泰國財政部表示，提出這項法案是為了在財政紀律框架下更有效運用國家資源，並提高未來因應可能緊急情況的彈性。

對此，泰國飯店協會（THA）在官方臉書上指出，主席天帕拉西（Thienprasit Chaiyapatranun）已致函泰國稅務局局長，反對離境稅法案草案，要求政府重新考慮提案，並在推動前公布完整的經濟影響評估。

泰國飯店協會指出，若離境稅及其他擬議中的旅遊費用相繼實施，外國旅客每趟行程可能須負擔最高2570泰銖的相關費用，包括泰國機場公司（AOT）旗下機場已調高的國際旅客服務費1120泰銖、擬議中的450泰銖外國旅客入境費，以及1000泰銖離境稅。

泰國政府擬向航空入境的外籍旅客徵收450泰銖（約新台幣423元）的入境費，預計最快2027年第一季開始。

泰國飯店協會警告，離境稅加上其他旅行費用，可能會增加外國遊客的成本，並削弱泰國旅遊業的競爭力。

曼谷郵報（Bangkok Post）9日則報導，泰國旅遊觀光協會（ATTA）也要求財政部暫緩推動離境稅草案。

該協會榮譽秘書長阿迪斯（Adith Chairattananon）表示，國際旅行目的不限於觀光，也包括求學、工作、貿易及投資，統一徵收1000泰銖，對家庭、學生及經常出差的小型企業的負擔較重。

泰國旅遊觀光協會指出，泰國機場公司（AOT）旗下6座機場的國際旅客服務費已於6月20日從730泰銖調高至1120泰銖，若再加上離境稅及擬議中的外國旅客入境費，將進一步增加旅行成本。

該協會認為，額外費用可能抑制旅客的出遊意願，進而影響航空公司營運。若旅客需求減少，航空公司可能減少航班或取消載客量較少的航線，連帶影響旅遊業及相關就業。

泰國觀光暨體育部長素拉薩（SurasakPhancharoenworakul）表示，將與財政部討論離境稅提案，釐清徵稅理由及收入用途。他指出，財政部先前表示，相關收入將用於促進國內旅遊，但目前草案的資金分配原則仍不明確，若與450泰銖外國旅客入境費的用途重疊，也可能引發重複收費的疑慮。

泰國 財政部

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