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簡報共軍動向！韓媒爆美軍事與外交高官東京密會 傳AIT谷立言也出席

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簡報共軍動向！韓媒爆美軍事與外交高官東京密會 傳AIT谷立言也出席

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
2025年10月東京的美國駐日本大使館。路透社
2025年10月東京的美國駐日本大使館。路透社

南韓「朝鮮日報」10日引述幾位外交消息人士報導，美國國務院高官和包含駐南韓、中國大陸及日本等亞洲主要國家的大使，7日在東京開會。美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言也出席。

區域內的美國太平洋司令部司令帕帕羅與駐日美軍司令約斯特也出席，會場在美國駐日大使館。帕帕羅在會中簡報共軍北韓軍隊的最新動向。

這場會議的背景是美國和南韓關係近來惡化，美韓同盟浮現裂痕的說法持續發酵。

谷立言 東京 外交 日本 北韓 共軍 解放軍 美國 AIT 南韓

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