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警察前腳剛走 泰國副部長突襲曼谷酒吧搜出涉賄帳冊

中央社／ 曼谷10日專電

曼谷知名觀光區考山路一家酒吧今天凌晨遭內政部副部長率隊突襲，查獲31人毒品尿液篩檢呈陽性，酒吧帳冊記錄每月付各單位17.7萬泰銖，正調查是否涉及賄賂。另外，警方早前曾到場檢查卻未發現異常，相關人員也遭調職調查。

泰國內政部副部長波拉披（Polapee Suwunchwee）今天凌晨率領內政部地方行政廳特別行動小組，前往位於曼谷考山路（Khaosan）的OK Bar酒吧突擊查緝，行動於凌晨3時30分展開。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，當局表示，查緝行動源於民眾檢舉，指酒吧未取得營業執照、違規販售酒精飲料，並讓未成年者進入。波拉披指出，酒吧8月4日因衛生及公安問題遭區公所下令停業，但業者仍繼續營業。

地方行政廳副廳長隆納隆（Ronnarong Thipsiri）表示，現場查獲30名未滿20歲的顧客，其中20人為男性、10人為女性，最年幼者僅15歲。另有31人毒品尿液篩檢呈陽性，其中4人未滿20歲。

當局還查獲槍枝及彈藥、仿真槍械、疑似毒品及相關器具，並發現廁所地面有類似毒品的白色粉末，以及笑氣氣球和電子菸。

另外，當局在酒吧帳冊中查到疑似賄賂行為。民族報（The Nation）報導，波拉披指出，帳冊除了記錄員工薪資、飲料採購等支出，另有一欄標示「支付所有單位」，每月金額約17.7萬泰銖（約新台幣16.8萬元）。

根據收銀員的說法，這些款項每月都會支付，當局正追查款項用途，以及帳冊所稱的「所有單位」涉及哪些機關或人員。

另外，這起查緝也引發警方執法是否失職的調查。泰國公共電視台（Thai PBS）報導，初步調查顯示，今天凌晨1時，察納頌康（Chana Songkhram）警察局的調查和犯罪預防警員曾對該娛樂場所進行檢查，但當時並未發現任何違規行為。該警局距離OK Bar酒吧僅200公尺。

當局已下令立即成立一個委員會，調查警員到酒吧檢查卻回報未發現異常的原因，若查出相關人員涉及違失，將依法追究刑事及紀律責任。

當局表示，OK Bar酒吧涉及多項違規事項，將被下令停業5年，酒吧經理已遭拘留，後續將依法處理。

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泰國 曼谷 警察

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