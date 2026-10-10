低種姓青年成為蟑螂人民黨領袖 迪普克挑戰莫迪政府

印度警方今天拘留網路運動「蟑螂人民黨」發起人暨領袖迪普克，出身低階種姓的他曾將嘲諷失業青年的「蟑螂」一詞轉化為全國性抗議運動，進而促使時任教育部長請辭，對印度總理莫迪構成政治壓力。

路透社報導，31歲的迪普克（Abhijeet Dipke）出身印度種姓制度最低階層的達利特（Dalit）家庭。今年5月，印度最高法院首席大法官康德（Surya Kant）將失業青年比作「蟑螂」，迪普克隨即在社群媒體發文回應，而他的貼文迅速爆紅。

迪普克當時表示：「如果所有蟑螂都團結起來呢？」這則貼文讓身為政治傳播專業人士的迪普克，幾乎一夕之間成為印度青年抗議運動最受矚目人物之一。

他的貼文催生帶有諷刺意味的「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party, CJP），這場網路運動隨後迅速演變為一股政治力量。

CJP動員大批民眾走上街頭示威，最終促使時任教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）於7月辭職。莫迪（Narendra Modi）政府罕有官員因公眾持續施壓而下台。

迪普克今天遭拘留前，曾呼籲民眾再度發起抗議，要求選舉委員會主席庫瑪（Gyanesh Kumar）因選舉改革相關爭議請辭。

蓄鬍的迪普克平時多穿T恤與牛仔褲，他先在南部科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）帶領抗議活動，接著搭機前往首都，並在那裡與另外兩名CJP高層達斯（Saurav Das）、蘭卡（Ashutosh Ranka）一同遭警方拘留。

儘管德里警方展開強力鎮壓，並對抗議活動施加嚴格限制，迪普克仍呼籲支持者和平示威，以印度提倡非暴力運動的聖雄甘地（Mahatma Gandhi）為典範。

迪普克是在美國取得公共關係碩士學位後返回印度。他指出，儘管自己和家人受到威脅，這次在網路上走紅仍讓他「有機會從事真正有意義的工作」。

迪普克及其支持者並不將CJP視為政黨，而是定位為政治施壓運動，從公立學校的基礎設施到青年就業問題，他們持續為多項議題倡議發聲。