印度民眾上街捍衛投票權 蟑螂人民黨發起抗議遭鎮壓

印度選委會修訂選民名冊，引發上億筆選民名冊紀錄遭刪除的爭議，蟑螂人民黨為此發起抗議活動，包括創辦人在內的大批相關人士因此遭拘留，但今天仍有民眾勇敢走上街頭，捍衛自己應受憲法保障的投票權。

印度選舉委員會修訂選民名冊（SIR），導致選民名冊中約1.3億筆姓名紀錄遭刪除，對部分選民投票資格產生影響，被民眾認為是偏袒總理莫迪（NarendraModi）所屬印度人民黨（BJP）的作法，印度各地近期陸續出現示威，要求選委會主席庫瑪（GyaneshKumar）下台。

蟑螂人民黨（CJP）與全印學生聯會（AISA）藉由網路發起活動，要民眾今天由各地自行前往新德里市中心的賈塔爾曼塔（Jantar Mantar）天文台公園廣場集合，共同向政府表達訴求。

由於這次抗議活動在網路上產生極大聲量，有關單位不敢大意，自9日中午過後，德里市中心的維安強度就不斷加強，除增加設於大街小巷的路障，還有2.5萬軍警人員也提前部署在德里各地，讓當地風聲鶴唳。

有關單位的強勢作為除在30個路段進行交通管制與臨檢外，德里有45個地鐵站出入口自9日晚間9時到10日傍晚6時關閉；賈塔爾曼塔天文台公園廣場周遭的行動網路，自9日晚間10時到10日晚間10時也會全面斷網。

此外，蟑螂人民黨創辦人迪普克（Abhijeet Dipke）等人今天抵達德里，準備前往賈塔爾曼塔天文台公園廣場參加抗議活動，但飛機才剛降落，警方就進到機艙，將他們帶走拘留。

參與抗議的印度青年卡利拉曼（Shorya Kaliraman）在接受中央社記者採訪時表示，大家今天是為了表達對印度選委會及選委會主席庫瑪的抗議而來，因為他們未能讓印度有自由、公正的選舉，尤其庫瑪濫用權力，重新蒐集、修訂選民名冊，要剔除特定政治背景、宗教信仰的人，以利特定政黨。

卡利拉曼告訴中央社記者，這次抗議除要求庫瑪下台，更重要的是，「我們希望選舉過程保持透明」，因為在印度，選舉有個大問題，就是用暴力、金錢、好處來操縱選舉結果，「希望透過這次抗議，我們能朝好的選舉制度邁進，在這個制度下，人民可以信任政府、相信選舉，知道自己的選票會被計入，對國家、政治、政府運作等面向的意見，都可以被聽見。」

一名參與抗議的年輕女性侯賽因（Saman Husain）在接受中央社記者採訪時表示，選委會每幾年就會修改相關規定，這次修訂選民名冊，讓很多人瞬間失去投票權，這是這次引發抗議的原因。

侯賽因告訴中央社記者，周遭道路被層層封鎖，少數能到現場的人卻被拘留了，「我們是來抗議的，但因為警方這樣，活動根本無法進行。」她也提到說：「到處都被封鎖、每個人都被抓走，老實說，這有點嚇人。」

手拿印度憲法，趕到現場參與抗議的民眾馬爾維（Malvi）在接受中央社記者採訪時直言：「我來這裡，是為了捍衛我們的憲法，和憲法保障的投票權，除掉那些竊取選票的人，徹底清除腐敗的政黨。」

CJP針對印度醫學院「國家資格暨入學考試」（NEET）等考試中出現試題外洩等舞弊，於5月發起大規模抗議，時任教育部部長普拉德漢（DharmendraPradhan）於7月請辭。這次，CJP再發起抗議。

「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）並非真正的政黨，起初僅是圍繞政治諷刺的網路運動，組織名稱源於惡搞印度總理莫迪（Narendra Modi）所屬「印度人民黨」（Bharatiya Janata Party，BJP）而來，最初只有數百名青年參與，後來規模迅速擴大，追隨者暴增至數以百萬計。