俄羅斯空襲烏克蘭 札波羅熱巿至少11死

烏克蘭東南部札波羅熱巿有關當局表示，俄羅斯今天對當地發動空襲，造成包括3名兒童在內的至少11人喪生。

法新社報導，烏克蘭國家警察指出，俄羅斯清晨以「5枚航空導引炸彈」襲擊札波羅熱巿（Zaporizhzhia）住宅區，擊中兩棟住宅大樓。

這波攻擊發生於烏克蘭與歐洲官員在美國邁阿密（Miami）會晤，展開新一輪外交努力以終結俄烏戰爭的隔天。

札波羅熱州軍事管理局局長謝米金（MykhailoSemikin）表示：「札波羅熱的空襲罹難人數持續上升，目前已有11位平民喪生，其中包括3名兒童。」

他指出，救難人員仍在廢墟中持續搜尋受困者。

俄羅斯近幾個月以來加強對烏克蘭領土的攻擊，導致平民傷亡數持續攀升。