印度青年示威再起 蟑螂人民黨領袖遭警方拘留

印度帶有諷刺意味的網路運動「蟑螂人民黨」表示，警方今天拘留其領袖迪普克。該運動近日聯合其他團體，在首都新德里發起反對選舉委員會的大規模抗議，促使當局採取嚴密維安措施。

法新社報導，這場示威是反對派陣營經過數週動員後的結果，起因為印度選舉委員會（ECI）被指控在全國選民名冊修訂作業過程中有不當行為。

由青年主導的蟑螂人民黨（Cockroach Janta Party,CJP）在社群媒體發文指出，其發起人迪普克（Abhijeet Dipke）及另外兩名領袖在新德里準備下機時遭警方拘留。電視台播出的畫面顯示，制服員警出現在他們搭乘的飛機上。

路透社報導，迪普克告訴這些登上飛機的員警：「我就是來讓你們逮捕的，逮捕我吧…我一點也不怕你們。」其中一名警察則向迪普克保證，警方並非要逮捕他，而是希望他配合調查。

印度當局為阻止這場青年抗議運動，調派數以千計維安人員加強德里的戒備，並暫停部分交通與電信服務，實施封鎖措施。