菲律賓再驅離中國船隻 指控「海上民兵行動」 非單純捕魚

菲律賓與中國繼續針對南海南鑰島捕魚爭議隔空交火。菲律賓海岸防衛隊官員今天指控，中國母船與舢舨在島嶼附近活動是「協同海上民兵行動」，而非單純的捕魚活動。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天在社群平台發文表示，舷號「9622」的中國母船與22艘舢舨再次出現在南鑰島（菲方稱Kota Island）附近海域，菲律賓海岸防衛隊在海軍與海軍陸戰隊的支援下，成功全數驅離。

塔瑞耶拉說，菲方觀察到中國船隻在海上傾倒廢棄物。

他說，正常捕魚活動不會發生在有菲方人員駐守島嶼的離岸僅250公尺處，也不會有作為母船的「海上民兵船」伴隨，「這顯然是一次協同海上民兵行動，而非單純的捕魚活動」。

塔瑞耶拉指控，這艘母船9月28日時也曾帶領24艘舢舨，出現在南鑰島附近海域，同樣被菲方人員驅離。

針對南鑰島捕魚爭議，中國駐菲律賓大使館9日發表聲明表示，中國對包括南鑰島在內的南沙群島擁有主權，並對相關海域擁有主權權利及管轄權，「包括台灣、香港及澳門地區漁民在內的中國漁民，依據中國國內法及相關國際法從事正常捕魚活動，菲方無權驅趕」。

塔瑞耶拉今天反駁，2016年南海案仲裁裁決已經駁回中國南海權利主張，中國援引「國內法」並無法改變南海的法律地位，牽扯台灣、香港及澳門漁民同樣不能把「入侵行為」合法化。

南鑰島是位於南沙群島的一座岩礁，被菲律賓政府劃入巴拉旺省（Palawan），由鎮級地方行政區「自由群島」（Kalayaan Island Group）管轄；菲方主張，外國船隻未獲授權即前往捕魚，違反菲律賓漁業法和聯合國海洋法公約（UNCLOS）的規定。

另一方面，菲律賓海岸防衛隊8日也曾指控，中國海警船在仁愛暗沙（Ayungin Shoal）附近阻撓菲方醫療後送任務，導致原本只需數小時即可完成的行動，延至近10小時之久。

菲律賓海岸防衛隊稱，菲方派船接應「馬德雷山艦」（BRP Sierra Madre）上的生病駐守士兵時，遭中國海警船啟動水砲阻撓，所幸病患最終於當天下午安全轉移，情況穩定。