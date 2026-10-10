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巴拿馬7.7強震至少27傷 機場暫關閉運河航運照常

中央社／ 巴拿馬市9日綜合外電報導
巴拿馬今天發生規模7.7地震，造成中部地區建築物與道路坍塌，至少27人受傷，目前尚無死亡通報。歐新社
巴拿馬今天發生規模7.7地震，造成中部地區建築物與道路坍塌，至少27人受傷，目前尚無死亡通報。歐新社

巴拿馬今天發生規模7.7地震，造成中部地區建築物與道路坍塌，至少27人受傷，目前尚無死亡通報。全國各級學校暫時停課，巴拿馬市國際機場也暫關閉，運河航運則是照常。

法新社報導，巴拿馬國家民防系統（National CivilProtection System）表示，這起淺層地震的威力遍及全國，造成27人輕傷。緊急應變行動負責人賈西亞（Rene Garcia）告訴法新社，目前尚無死亡通報。

美國地質調查所（USGS）表示，地震發生於當地時間中午12時56分（格林威治標準時間17時56分），震央位於中部艾雷拉省（Herrera）小鎮皮塔洛薩阿里巴（Pitaloza Arriba）10公里，震源深度僅12.6公里。

美國地質調查所最初預估地震規模8.0，隨後下修至7.7。東太平洋地區一度發布海嘯警報，隨後解除。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）宣布這是「重大災害」。他在社群平台X發文呼籲民眾保持冷靜。他說：「這次事件不該被用來製造恐慌與混亂」。他已要求相關單位提出災損報告。

衛生部長包伊德（Fernando Boyd）指出，包括艾雷拉省、哥克列省（Cocle）及山多斯省（Los Santos）等災情最為嚴重。

包伊德表示，山多斯省的托諾西鎮（Tonosi）聯外道路完全中斷。他說：「我們正設法搭機抵達當地，因為陸路已經不通。」

教育部也宣布，全國各級學校暫時停課。

當地的地球科學研究所記錄到超過80起餘震，其中一起規模超過6.0。

巴拿馬市國際機場已暫時關閉。巴拿馬民航局（Civil Aeronautics Authority）表示，基於安全考量，多架航班已轉降其他機場。

巴拿馬運河管理局（Panama Canal Authority）表示，連接太平洋與大西洋的巴拿馬運河航運未受影響，仍「照常」運作。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在社群平台X發文表示，他正「密切關注」當地情況；應巴拿馬政府請求，國務院已「迅速調動資源與人員提供協助」。

哥倫比亞、厄瓜多及瓜地馬拉領導人也紛紛表達願意提供援助。

這起地震是今年拉丁美洲至少第4起規模超過7.0的地震。委內瑞拉6月接連發生規模7.2與7.5強震，哥倫比亞8月發生規模7.4強震。

巴拿馬 地震 機場

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