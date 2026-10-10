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法國學生抗議受傷人數增 警方執法面臨嚴格檢視

中央社／ 巴黎10日綜合外電報導
法國學生抗議持續延燒。路透社
法國學生抗議持續延燒。路透社

法國學生抗議持續延燒，警方執法造成傷者人數增加，執法方式面臨嚴格檢視。家屬與律師表示，上週警方近距離朝14歲少年艾登發射催淚瓦斯彈，造成他下顎骨折、多顆牙齒碎裂。

律師表示，艾登（Eden）當時坐在聖旺洛莫訥（Saint-Ouen-l'Aumone）抗議現場數公尺外一處矮牆上滑手機。檢方表示，一名員警走向他並以警棍擊打，艾登則出腳反擊。隨後，另一名員警使用美洲獅（Cougar）發射器發射催淚瓦斯，擊中他的臉部。

路透社報導，警方發言人表示，不評論調查中案件。檢察官辦公室指出，員警表示該名學生與警方對峙，他為保護自己及同僚而採取行動。該員警6日因涉嫌公務員施暴致人永久殘疾或毀容，遭正式立案調查。

本案是全國警察督察署（IGPN）目前調查的24起案件之一，這些案件都與警方處理這波超過2週的學生抗議活動有關。

路透社透過訪談及審閱法律文件，記錄28起因警方使用武力而受傷的案例，其中15起也在全國警察督察署調查之列。相關案件涉及橡膠子彈、閃光彈、催淚瓦斯、警棍及騎警衝鋒等執法方式。

其中兩起案件，受害者因橡膠子彈失去一眼或眼部受傷。另一起案件發生在朗斯（Lens），一名15歲少年手遭炸斷。內政部長努涅斯（Laurent Nunez）表示，傷勢可能是閃光彈造成；在案件調查期間，他已下令暫停讓警方使用閃光彈。

努涅斯7日接受電台訪問時表示，約有200名學生受傷，但其中極少數是警方執法所致。他說：「我們的首要任務當然是保護高中生。」

法國國家科學研究中心（French National Centre forScientific Research）警務研究員羅希（SebastianRoche）指出：「就武器使用及受害者人數而言，法國是個異數。我們在短短12天內就出現4起不可逆的重傷案例，而且受害者都是未成年人。」

他說：「這種程度在法國當代史上前所未見。」

羅希指出，法國在使用橡膠子彈及閃光彈等「低致命性」武器方面，在歐洲顯得格外突出。他表示，除德國漢堡外，英國、義大利及德國警方一般不會在維持公共秩序時使用這類武器；西班牙雖允許使用，但造成的傷害比法國少。

法國 學生 警察 執法

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