快訊

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

聽新聞
0:00 / 0:00

熊本地震後兩個月餘 JR九州鐵路全線復駛

中央社／ 東京10日綜合外電報導

日本熊本縣7月28日遭遇的強震重創鐵路，JR鹿兒島本線宇土站到八代站區間今天重啟。代表JR九州的地方鐵路睽違74天全線復駛。乘客欣喜表示，「這是復興的一步。」

「朝日新聞」報導，上述區間長度約24.8公里，地震過後，約10公里的軌道變形，電線桿及架空電車線也受損壞。JR九州公司雖然安排接駁巴士，但原本搭乘普通列車單程約30分鐘的路程，改搭巴士後卻需要約2小時。

共同社報導，上述兩站分別位在熊本縣宇土市與八代市，這兩個地區在7月28日分別觀測到最大震度7級以及6強。

JR九州公司表示，由於地震帶來的災情相當嚴重，過去一段時間持續維修並更換鐵軌與電線桿，以及安裝架空電車線。

經過維修後，JR鹿兒島本線全線於今天恢復通車，乘客高興地表示，「這是復興的一步」。八代站今晨5時過後，開往熊本站的首發列車啟動，之後相繼可看到學生在6時30分左右紛紛上車。

八代市一名13歲國一學生宮川夕貴子表示，為了前往熊本市上課，搭乘接駁車再轉鐵路耗時約2小時，這也使她被迫放棄社團活動。今天JR鹿兒島本線全線復駛，她安心地表示，「終於可以恢復原本的生活」。

肥薩橙鐵道的鐵路也在7月的強震中受損，八代站到肥後田浦站區間預計在本月13日復駛。屆時，所有因地震而停駛的鐵路路線將全數恢復運行。

熊本縣2026年7月28日發生規模7.1強震，宇城市及冰川町觀測到最大震度7級。地震引發嘉島町AEON永旺夢樂城熊本購物中心發生致命性爆炸，以及日本製紙八代廠的大型煙囪倒塌。

根據熊本縣災害對策本部發布的公告，截至10月9日下午2時，包含待確認的案例在內，共有38人罹難，另有375人受傷。災損部分，7萬6482棟住宅受損，其中分別有2352棟與889棟住宅全倒與大規模半倒。

熊本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／巴拿馬規模7.7強震！建築倒塌、全國疏散 多起餘震接連襲來

規模7.7強震襲巴拿馬 觸發東太平洋沿岸海嘯警報

國慶收假準備！高鐵明開上百班次 午後每小時1班自由座列車

對峙中國遵義艦突然斷電的外國軍艦是…環時：懷疑是美艦

相關新聞

陸灰色地帶行動新目標！盯上台灣南方戰略要地 學者稱巴丹群島屬中國

菲律賓巴丹群島（Batanes Islands）位於台灣東南方約160公里處，俯瞰巴士海峽，戰略位置重要。中國大陸若想在衝突期間包圍或封鎖台灣，就需要控制這片海域。巴丹群島對美國防衛台灣至關重要，如今也成為北京擴大太平洋地區影響力的新目標。

法國學生抗議受傷人數增 警方執法面臨嚴格檢視

法國學生抗議持續延燒，警方執法造成傷者人數增加，執法方式面臨嚴格檢視。家屬與律師表示，上週警方近距離朝14歲少年艾登發射...

黛妃驟逝陷「情感麻木」 哈利憶低潮：卸下英王室職務前曾陷憂鬱

英國哈利王子在最新上架的影音節目中坦承，他在2019年與妻子梅根暫時遠離王室職務期間曾陷入憂鬱狀態。他也深刻吐露，在母親戴安娜王妃車禍驟逝後的數十年間，自己長年處於「情感麻木」的創傷狀態。

72%日人挺女性登基…日皇室新法生效倒數 挨批背離民意

日本皇室成員驟減與傳承危機再次引燃國際輿論與朝野攻防。英國「衛報」近日發表專題報導指出，現年24歲的愛子公主在民間展現「現象級人氣」，最新民調更顯示高達72%的日本民眾支持由女性擔任天皇。然而，高市早苗政府與保守派勢力主導的「皇室典範」修正案即將於24日正式生效，內容卻依舊恪守「男系男性」傳承，形同徹底封死愛子公主的繼位之路，遭批評與主流民意存在嚴重落差。

俄鼠疫情況不明！學者呼籲先切斷對這兩國飛航 防堵疫情擴散

2019年12月，新冠肺炎疫情在中國武漢地區爆發，次年疫情便蔓延全球。如今，俄羅斯發生肺鼠疫，目前情況不明，但學者呼籲盡速採取行動防止疫情擴散釀成大禍。

台海沒開戰全靠我！川普真實社群發長文 怒批諾貝爾和平獎沒給他

美國總統川普9日在真實社群發文，親自批評挪威諾貝爾委員會將今年的諾貝爾和平獎頒給曾任國際刑事法院（ICC）法官與聯合國人權事務高級專員的南非律師皮萊（Navi Pillay）。他還聲稱，中國與台灣等熱點地區之所以沒有爆發戰爭，完全是因為他與美國。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。