熊本地震後兩個月餘 JR九州鐵路全線復駛

日本熊本縣7月28日遭遇的強震重創鐵路，JR鹿兒島本線宇土站到八代站區間今天重啟。代表JR九州的地方鐵路睽違74天全線復駛。乘客欣喜表示，「這是復興的一步。」

「朝日新聞」報導，上述區間長度約24.8公里，地震過後，約10公里的軌道變形，電線桿及架空電車線也受損壞。JR九州公司雖然安排接駁巴士，但原本搭乘普通列車單程約30分鐘的路程，改搭巴士後卻需要約2小時。

共同社報導，上述兩站分別位在熊本縣宇土市與八代市，這兩個地區在7月28日分別觀測到最大震度7級以及6強。

JR九州公司表示，由於地震帶來的災情相當嚴重，過去一段時間持續維修並更換鐵軌與電線桿，以及安裝架空電車線。

經過維修後，JR鹿兒島本線全線於今天恢復通車，乘客高興地表示，「這是復興的一步」。八代站今晨5時過後，開往熊本站的首發列車啟動，之後相繼可看到學生在6時30分左右紛紛上車。

八代市一名13歲國一學生宮川夕貴子表示，為了前往熊本市上課，搭乘接駁車再轉鐵路耗時約2小時，這也使她被迫放棄社團活動。今天JR鹿兒島本線全線復駛，她安心地表示，「終於可以恢復原本的生活」。

肥薩橙鐵道的鐵路也在7月的強震中受損，八代站到肥後田浦站區間預計在本月13日復駛。屆時，所有因地震而停駛的鐵路路線將全數恢復運行。

熊本縣2026年7月28日發生規模7.1強震，宇城市及冰川町觀測到最大震度7級。地震引發嘉島町AEON永旺夢樂城熊本購物中心發生致命性爆炸，以及日本製紙八代廠的大型煙囪倒塌。

根據熊本縣災害對策本部發布的公告，截至10月9日下午2時，包含待確認的案例在內，共有38人罹難，另有375人受傷。災損部分，7萬6482棟住宅受損，其中分別有2352棟與889棟住宅全倒與大規模半倒。