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沙烏地聯軍大規模行動 稱摧毀葉門叛軍上百個軍事目標
沙烏地阿拉伯率領的聯軍今天表示，他們在針對葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的「大規模行動」中摧毀上百個軍事目標。
法新社報導，背後有伊朗撐腰的青年運動和沙烏地支持的葉門政府軍7月再度爆發衝突，之後戰火延燒到鄰國沙烏地，青年運動以無人機和飛彈攻擊沙烏地的機場、石油設施及其他民用目標。
沙烏地聯軍發言人馬基（Turki Al-Malki）在社群平台X寫道：「我們正展開針對青年運動恐怖民兵人員與戰力的大規模行動。」
他在另一則貼文中說：「我們摧毀青年運動恐怖民兵控制區域內136個軍事目標。」
青年運動的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，沙烏地飛彈鎖定葉門西北部薩達省（Saada）地區攻擊。
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