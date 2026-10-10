台海沒開戰全靠我！川普真實社群發長文 怒批諾貝爾和平獎沒給他

美國總統川普9日在真實社群發文，親自批評挪威諾貝爾委員會將今年的諾貝爾和平獎頒給曾任國際刑事法院（ICC）法官與聯合國人權事務高級專員的南非律師皮萊（Navi Pillay）。他還聲稱，中國與台灣等熱點地區之所以沒有爆發戰爭，完全是因為他與美國。

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川普貼出皮萊獲獎的即時新聞截圖，寫道：「這個女人獲得了諾貝爾和平獎，擊敗了偉大的美國，而我身為美國代表，解決了8場戰爭，還完成許多其他事情。我對這個女人一無所知，其他人也一樣！事實上，據我所知，除了她顯然非常憎恨以色列之外，根本沒有人聽說過她。我不知道這個女人做過什麼。」

川普強調，他解決了柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧安達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與衣索比亞、亞美尼亞與亞塞拜然，以及以色列與哈瑪斯等8場戰爭。他宣稱，所協助國家的每一位總統和總理都已致函挪威諾貝爾委員會。

川普還聲稱，他即將解決或贏得另外兩場戰爭，分別是美國與伊朗、俄羅斯與烏克蘭的戰爭。他表示：「這兩場戰爭都正以驚人的速度取得進展，但先別管它們，光是我已經解決的8場戰爭，其中任何一場，尤其是巴基斯坦與印度之間的戰爭，就遠遠足以讓我獲得諾貝爾獎。事實上，我應該獲得8座諾貝爾和平獎，而不只是1座。」

川普表示，他阻止伊朗取得核武，避免伊朗炸毀整個中東，甚至波及更遠的地區，拯救的生命比歷史上任何人都多。他還聲稱，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）曾將她獲得的2025年諾貝爾和平獎送給他，並向媒體表示：「唐納．川普解決了許多戰爭，比歷來任何諾貝爾和平獎得主都更有資格獲獎。」川普回應：「根據我在和平方面創下的前所未有紀錄，我同意！」

他接著細數自己的政績，包括與哈瑪斯合作，促成以色列所有人質獲釋，包括最後28名人質，無論生還或死亡；將他所稱的「邪惡獨裁者」馬杜洛趕出委內瑞拉，正努力使委內瑞拉成為富裕的民主國家；阻止伊朗摧毀以色列、中東和歐洲；持續防止南北韓及日本與北韓之間爆發戰爭。

川普宣稱：「再加上中國與台灣，以及許多其他熱點地區，這些地方之所以沒有陷入戰爭，完全是因為川普總統和美國。」

川普還指出，他促使北約國家將軍費支出從國內生產毛額（GDP）的2%提高至5%，「這也是另一件所有人都說不可能辦到的事情」；透過談判促成東歐多國釋放超過900名政治犯，並確保他們返回；讓世界各地196名遭囚禁的人質返家，且「沒有支付任何贖金，不像拜登和歐巴馬，他們會支付數十億美元」。他還宣稱，自己讓北極地區即將迎來繁榮。

川普接著指責：「儘管有這一切，諾貝爾獎今天卻頒給了一名在聯合國工作的自由派人士，一個根本沒有人聽說過的人。在我解決的所有戰爭中，我從未與聯合國交談過，他們毫無幫助。由我這位總統所代表的美國，本來應該獲得諾貝爾和平獎，卻沒有得獎。這是挪威永遠無法抹去的污點，也永遠不會被遺忘。」

他最後寫道：「一小撮反民主、與文明為敵的激進意識形態分子，已讓諾貝爾『和平』獎永遠失去公信力！」