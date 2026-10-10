日議員古屋圭司訪台被陸制裁 稱高市早苗曾發電郵稱「光榮的制裁」

根據朝日電視台10月9日報導，日本自民黨眾議員古屋圭司說，今年3月受到中國制裁時，他曾收到首相高市早苗發來的電子郵件，稱這是「光榮的制裁」。

他說「這是首相或者說政治家的一種幽默。中國是一個超級大國，能夠被這樣一個超級大國點名，並且讓對方記住自己，本身就是一件值得榮幸的事。」

大陸觀察者網引述該報導稱，古屋圭司不以為恥，他認為自己的言論「不會對日中關係產生影響」。但自民黨內部出現了擔憂的聲音，有人認為：「這不是開玩笑就能了事的，可能演變成與中國之間的外交問題。」

今年3月，中國外交部宣布了對古屋圭司採取反制措施的決定。發言人毛寧當時指出，台灣問題是中國核心利益的核心，也是不可逾越的紅線。中國已就古屋圭司竄訪中國台灣地區向日方提出嚴正交涉。在日本領導人發表涉台謬論後，中方多次闡明嚴正立場，但古屋圭司仍不收斂、不收手、不知止，執意同「台獨」分裂勢力持續勾連滋事，嚴重干涉中國內政，嚴重侵害中方主權和核心利益。

毛寧當時強調，針對古屋圭司的惡劣行徑，依據《中華人民共和國反外國制裁法》，中方發布外交部令，公佈反制措施，對其加以懲戒，以儆效尤。中方也將視情對其採取其他一切必要的懲治措施。