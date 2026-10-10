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受911恐攻啟發！杜拜航空副機師預謀駕客機撞以色列機場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件，負責調查的阿聯表示，該名副機師受到911恐怖攻擊事件啟發，計畫駕機撞向以色列本古里安機場。路透
杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件，負責調查的阿聯表示，該名副機師受到911恐怖攻擊事件啟發，計畫駕機撞向以色列本古里安機場。路透

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長事件。阿拉伯聯合大公國9日表示，副機師哈瑪米（Hamam al-Hammami）受到911恐怖攻擊事件啟發，計畫駕駛客機撞向特拉維夫的本古里安機場（Ben Gurion Airport），企圖造成盡可能多的人死亡。

華爾街日報報導，現居杜拜的阿曼籍副機師哈瑪米，曾持機上緊急斧襲擊機長，所幸機上其他人員最終成功挽救客機。阿聯檢察總長沙姆西（Hamad Saif Al Shamsi）在最新聲明中，首次詳細公布哈瑪米的活動行蹤。調查人員仍在追查他是否有共犯或獲得其他支援。

沙姆西指出，哈瑪米2017年在澳洲求學期間，受到極端分子的著作及網路內容影響，開始「逐漸傾向極端主義與恐怖主義」。他表示，哈瑪米「從2001年9月11日的攻擊事件中獲得啟發，利用飛機發動類似攻擊的想法，已在他心中根深蒂固」。

沙姆西表示，哈瑪米2020年至2024年任職於阿曼航空（Oman Air）；阿聯指出，他2025年初加入摩洛哥皇家航空（Royal Air Maroc），工作數個月。華爾街日報曾報導，阿曼航空因擔心哈瑪米抱持極端主義思想，曾禁止他執行飛行任務。摩洛哥皇家航空先前則表示，哈瑪米接受3個月的初步訓練後未獲錄用。雙方說法有出入，目前尚無法釐清。

哈瑪米最終於今年1月加入杜拜航空。沙姆西指出，他符合聘僱所需的專業與安全要求，包括持有飛行員執照、提供良民證及完成必要審查，「但所有審查程序都未發現他抱持極端主義觀點，或有意策劃恐怖攻擊的跡象」。

阿聯表示，哈瑪米在FZ1073班機襲擊事件前，曾兩度飛往特拉維夫，熟悉機場及航線，計畫駕駛波音737 MAX 8客機撞向機場航廈。目前調查仍在進行，哈瑪米已有法律顧問，但阿聯未公布律師身分。

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