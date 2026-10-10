影／巴拿馬規模7.7強震！建築倒塌、全國疏散 多起餘震接連襲來

巴拿馬南部9日下午接連發生強震，初步規模分別為7.7及6.6，伴隨一連串餘震，造成震央附近建築倒塌，全國各地展開疏散。官員表示，數人受輕傷，目前尚無死亡或失蹤通報。民防系統指出，多處住宅、道路、飯店、政府建築、商家及教堂遭受結構性損壞。

CNN與美聯社報導，美國地質調查局（USGS）最初通報第一起地震規模為8，隨後下修至7.6，之後又修正為7.7。震央位於巴拿馬中部埃雷拉省（Herrera）偏遠社區皮塔洛薩阿里巴（Pitaloza Arriba）西南方約10公里處，震源深度10公里，連鄰國哥倫比亞都能感受到。隨後又發生多起規模5.8、5.5及5.2的餘震。

CNN驗證影像顯示，距離震央約113公里的佩諾諾梅（Penonomé）有數棟建築受損，其中一座教堂尖塔部分倒塌，另一棟建築外牆崩塌。熱門度假城鎮維納奧海灘（Playa Venao）一棟多層樓建築倒塌，壓毀下方數輛汽車。另有影像顯示，車輛行經巴拿馬運河上的百年大橋（Centennial Bridge）時，大橋懸吊纜索出現搖晃。

美國海嘯警報系統稍早曾警告，部分沿岸地區可能出現海嘯，但隨後宣布海嘯威脅已解除。首都巴拿馬市居民受到驚嚇，紛紛聚集戶外等待災情消息。巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）呼籲民眾保持冷靜，並表示：「沒有人做好準備，也沒有人能為這類災難做好準備。」他提醒，傷亡情況可能在未來數小時或數天內改變。

巴拿馬國家民防局（National Civil Protection Service）官員史密斯（Omar Smith）接受Telemetro Reporta新聞頻道訪問時表示，災損集中在中部的貝拉瓜斯省（Veraguas）、埃雷拉省及洛斯桑托斯省（Los Santos），以數百棟摩天大樓聞名的首都巴拿馬市則未傳出災損。

史密斯指出，已接獲數起受傷通報，包括距離首都約150公里的佩諾諾梅市，一人遭部分倒塌建築的碎片擊中。當地主要廣場上的大教堂部分倒塌並出現裂縫，省長辦公大樓及雙洲飯店（Dos Continentes hotel）也受損。

當地媒體另報導，洛斯桑托斯省的聖亞大納修教堂（Church of San Atanasio）已倒塌。這座殖民地風格的天主教教堂於1938年被指定為國家歷史遺產。其他地區包括貝拉瓜斯省，道路也出現巨大裂縫。

巴拿馬運河管理局表示，運河維持正常運作，工作人員正檢查設施是否受損。巴拿馬市兩條地鐵路線暫停營運，部分車站疏散乘客。自來水及污水處理機構通報，地震引發停電，導致數座淨水廠運作中斷。教育部宣布全國當天剩餘時間停課。民航主管機關表示，巴拿馬市托庫門國際機場（Tocumen International Airport）預防性暫時關閉，航班改降其他機場，當天稍晚恢復營運。

巴拿馬9日發生規模7.7強震後，空拍畫面顯示首都巴拿馬市的兒童醫院（Hospital del Niño）人員疏散。法新社