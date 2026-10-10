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阿聯檢方：杜拜航空副機師企圖自殺式撞機 目標特拉維夫機場

中央社／ 杜拜9日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國檢察長今天表示，杜拜航空（flydubai）客機上週發生副機師攻擊機長事件，這名副機師原本計劃將客機撞向以色列特拉維夫（Tel Aviv）的國際機場

法新社報導，根據阿聯官方媒體公布的檢方調查結果，這名阿曼籍副機師受到「蓋達組織」2001年9月11日對美國發動自殺式攻擊的啟發，企圖「造成盡可能多的人員傷亡」。

檢方表示：「調查結果顯示，這名副機師符合受僱所需專業及安全資格，包括持有飛行員執照、提供良民證明，並完成規定的各項審查。」

乘客描述，在客機突然急降約5000公尺後，機上人員隨即衝向駕駛艙，雙方為爭奪控制飛機而發生搏鬥。

這架客機的印度籍機長遭副機師持斧頭攻擊受傷，但仍設法打開駕駛艙門，讓乘客與機組人員合力制伏攻擊者，並讓飛機緊急降落在沙烏地阿拉伯。

機上乘客絕大多數為以色列人，事件過後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）稱讚乘客及機長英勇應對，並下令對所有外國民航飛往以色列的安全環節展開「全面檢討」。

杜拜航空 杜拜 機場

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