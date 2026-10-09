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哈利王子回憶2019年低潮 卸下王室職務前曾陷憂鬱

中央社／ 倫敦9日綜合外電報導
哈利王子。 美聯社
哈利王子。 美聯社

英國哈利王子在影音播客節目中透露，他2019年暫離王室職務期間曾陷入憂鬱狀態，不久後他與妻子梅根正式宣布卸下王室在職成員身分。他也談到在母親黛安娜王妃過世後，自己感到「情感麻木」。

路透社報導，英王查爾斯三世（King Charles III）么子哈利王子（Prince Harry）曾多次公開談論自身心理健康困境，以及黛安娜王妃（Princess Diana）在他12歲時因車禍驟逝如何影響他的人生。

他在影音播客節目中表示：「我長期處於情感麻木的狀態，很大程度上是因為沒有人告訴我，我仍可允許自己感到快樂。」

他也回憶起2019年那段充滿壓力的時期，當時他與其他王室成員的關係日益緊張，而他和梅根（Meghan）前往加拿大休息6週，思考未來方向。

哈利王子指出：「在加拿大，遠離（英國）那個可能讓我的身體分泌大量腎上腺素、充滿壓力的環境後，我在短短2、3天內經歷了所謂的腎上腺素崩潰。」

他說：「彷彿我必須靠壓力刺激腎上腺素分泌，大腦才能正常運作，否則我在家裡就變得什麼事都做不了。」

「事實上，我陷入憂鬱狀態約兩週，感覺沒有腎上腺素就無法正常運作。」

在加拿大休息數週後，哈利王子夫婦返回英國，兩人後來宣布將不再擔任王室在職成員。

兩個月前，哈利王子夫婦結束在美國加州長達6年的生活，帶著7歲兒子亞契（Archie）與5歲女兒莉莉貝（Lilibet）搬回英國。

哈利王子 憂鬱 王室

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