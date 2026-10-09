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德前情報局長涉叛國遭逮 明鏡周刊：與中國退將有往來

中央社／ 柏林9日綜合外電報導

德國聯邦情報局前局長韓寧因涉嫌從事間諜活動遭到逮捕。「明鏡周刊」報導，他曾經長期與一名前中國高階將領保持聯繫。

「明鏡周刊」（Der Spiegel）披露，2005年離開對外情報機構德國聯邦情報局（BND）的韓寧（AugustHanning）與一位曾經任職於中國駐東德大使館的前官員相識，數度前往中國。

報導指出，中國退役少將王建政是公認的德國事務專家，曾將多本德文書籍翻譯成中文。

韓寧本週因涉嫌將前幕僚長提供給他的機密文件資料洩露給外國情報人員而遭到拘留。這些行為據稱發生在他退休後從事獨立安全顧問期間。

檢方未就可能遭到洩露的資料內容或外洩對象發表評論。

韓寧的律師沒有立即回應置評請求，但對明鏡表示，韓寧並未損害德國利益，強調他遭到冤枉起訴。

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