德國前總理施羅德參加普亭生日派對 俄政府發布兩人握手照片

克里姆林宮周四（10月8日）表示，德國前總理施羅德出席了俄羅斯總統普亭的生日慶祝活動。

周三，普亭在莫斯科慶祝了他74歲生日。克里姆林宮稱，普亭從俄羅斯媒體報導中得知，施羅德因商業事由正在莫斯科停留。

克里姆林宮稱：「總統邀請了他的老朋友到家中。」俄政府還發布了顯示施羅德與普亭微笑著緊緊握手的照片。

施羅德加入俄連鎖超市監事會

施羅德上周出任連鎖超市Hyperglobus的監事會成員。82歲的他在莫斯科參觀了該連鎖超市的一家分店。Hyperglobus原是德國零售公司Globus Holding的一部分。該公司在德國和捷克經營超市。

Globus Holding在俄羅斯也開設有超市，不過去年出售了相關股份。在俄羅斯的這些超市因此分拆成獨立的公司Hyperglobus。

與俄羅斯牽連在德國受到爭議

施羅德是德國中左翼政黨社民黨成員，曾於1998年-2005年擔任德國總理。

卸任總理後，施羅德為俄羅斯國有的能源企業任職，並與普亭保持個人聯繫。這在德國引發爭議，尤其是在2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後。

由於施羅德與俄羅斯能源領域的牽連，2022年，以納稅人稅金為資金來源運作的施羅德在柏林辦公室被關閉。此外，社民黨內也多次傳來將其開除出黨的呼聲，但施羅德仍得以保留社民黨籍。

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