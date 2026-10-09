快訊

「強化自我防衛不是為了挑釁」 賴總統明國慶演說聚焦三大要素

李四川授旗舞台突凹陷…萬里競總現場一度緊張 主持人喊：壓倒性勝利

中職／獅象季後挑戰賽G1先發出爐 21歲張士綸寫兄弟最年輕首棒紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛防俄國動員逃避者入境 增兵加里寧格勒邊境

中央社／ 維爾紐斯9日專電

立陶宛未來2週將增加兵力，協助守衛與俄羅斯加里寧格勒州接壤的邊境。立陶宛內政部長卡特利納斯指出，此舉是預防性措施，以因應俄羅斯可能進行軍事動員而進入立陶宛領土尋求庇護的男性。

立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，卡特利納斯（Martynas Katelynas）表示，他在評估安全及邊境機構提供的資訊後，認為國家邊防局現有人力不足以應對所有既有威脅，因此要求軍方提供協助。

他也提到近期拉脫維亞與白俄羅斯邊境發生的事件。據報，本週有一群至少20名移民，在戴面罩的武裝人員護送下試圖越境；這些武裝人員威脅拉脫維亞軍人，並推動移民朝邊境前進。

根據卡特利納斯的說法，鑑於利用移民作為工具的情況正構成日益嚴重的威脅，政府因此要求在立陶宛與加里寧格勒州（Kaliningrad）接壤的邊境增加兵力。

加里寧格勒位於俄羅斯領土最西端，與俄國本土並不相連，但與波蘭和立陶宛接壤。

立陶宛國防部8日聲明，軍方將派遣一支連級部隊，與國家邊防局人員共同巡邏邊境管制區，協助邊境勤務，初步支援期間為2週。LRT報導，立陶宛國防部長考那斯（Robertas Kaunas）7日表示，預計最多將有100名軍人協助執勤。

卡特利納斯表示，這項決定不僅基於政治考量，也參考安全機構提供的資訊及相關跡象。邊防局長期面臨立陶宛與白俄羅斯及俄羅斯兩處邊境的壓力，包括非法移民越境及其他事件。

他並表示，立陶宛整體安全威脅程度並未改變，2週為合理的初始部署期，必要時可延長；政府目前沒有考慮在與白俄羅斯接壤的邊境部署軍隊。

儘管決定部署軍隊，立陶宛國家邊防局昨日表示，加里寧格勒邊境情勢平靜；立陶宛與白俄羅斯邊境已連續5天未發現非法移民。

立陶宛 俄國 俄羅斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立陶宛雙十國慶酒會 議員籲選擇「自由」團結挺台

英國再傳與美有關空軍基地遭威脅 2拉脫維亞男子被捕

NBA／「俠客」歐尼爾訪立陶宛 與傳奇中鋒沙波尼斯重逢

英海軍人員被控為俄國從事間諜活動 出庭還押候審

相關新聞

比利時、義、葡、希臘陷財困 歐洲學運示威潮蔓延

在法國高中生因不滿教育資源不足爆發數十年來最大規模抗議之際，比利時、義大利、希臘等國也出現類似示威，凸顯歐洲多國政府在財政拮据下，公共支出取捨艱難的困境。法國高中生8日繼續第三周「封鎖校門」行動。法國教育部表示，當天早上有224間高中關門，151間高中在封鎖後局部重開。儘管關門的校舍數目較7日早上少了30%。

逾7萬學生示威！法急派3000代課師 1市長肉身擋警護「孩子」

法國8日有超過7萬人上街示威，要求改善教育品質並減少警察暴力執法。教育部長杰弗雷表示，將派出3000名代課教師優先前往師資單薄的學校授課，政府也將核准再招聘「數百名」教師。

台男涉日本假警察詐騙12案！受害金額近2億日圓 與涉案陸女一起移送

日本發生一起冒充警察的詐騙案，受害總金額約2億日圓。大阪府警方已完成對2名涉案被告的調查，並將台灣出身的38歲男子王裕閔及中國籍37歲女子黃翠移送檢方。

對台軍售懸而未決...川習會後美台交流 專家：川普未必關注

美國總統川普盛大接待中國國家主席習近平後，兩人預計11月在APEC峰會、12月在G20峰會再度碰面。儘管美方一項重大對台軍售案仍懸而未決，美台卻持續展開一連串交流。彭博資訊9日報導，這些交流顯示美方仍對台灣表達支持，但有專家指出，美台許多交流持續進行，卻未必受到川普本人關注。

涉對政敵與美公民施以酷刑 馬杜洛夫婦遭控新罪名

美國檢察官今天指控遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子佛羅雷斯共謀對政治對手與美國公民施以...

2027武統風險被高估？美東亞事務助卿：習近平知道代價就不會動手

美國國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿德桑布雷（Michael DeSombre）8日接受CNBC訪問時表示，投資人高估了台海爆發衝突的風險，並強調嚇阻力量及動武可能付出的「重大代價」，足以阻止中國大陸在2027年前奪取台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。