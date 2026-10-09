立陶宛防俄國動員逃避者入境 增兵加里寧格勒邊境

立陶宛未來2週將增加兵力，協助守衛與俄羅斯加里寧格勒州接壤的邊境。立陶宛內政部長卡特利納斯指出，此舉是預防性措施，以因應俄羅斯可能進行軍事動員而進入立陶宛領土尋求庇護的男性。

立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，卡特利納斯（Martynas Katelynas）表示，他在評估安全及邊境機構提供的資訊後，認為國家邊防局現有人力不足以應對所有既有威脅，因此要求軍方提供協助。

他也提到近期拉脫維亞與白俄羅斯邊境發生的事件。據報，本週有一群至少20名移民，在戴面罩的武裝人員護送下試圖越境；這些武裝人員威脅拉脫維亞軍人，並推動移民朝邊境前進。

根據卡特利納斯的說法，鑑於利用移民作為工具的情況正構成日益嚴重的威脅，政府因此要求在立陶宛與加里寧格勒州（Kaliningrad）接壤的邊境增加兵力。

加里寧格勒位於俄羅斯領土最西端，與俄國本土並不相連，但與波蘭和立陶宛接壤。

立陶宛國防部8日聲明，軍方將派遣一支連級部隊，與國家邊防局人員共同巡邏邊境管制區，協助邊境勤務，初步支援期間為2週。LRT報導，立陶宛國防部長考那斯（Robertas Kaunas）7日表示，預計最多將有100名軍人協助執勤。

卡特利納斯表示，這項決定不僅基於政治考量，也參考安全機構提供的資訊及相關跡象。邊防局長期面臨立陶宛與白俄羅斯及俄羅斯兩處邊境的壓力，包括非法移民越境及其他事件。

他並表示，立陶宛整體安全威脅程度並未改變，2週為合理的初始部署期，必要時可延長；政府目前沒有考慮在與白俄羅斯接壤的邊境部署軍隊。

儘管決定部署軍隊，立陶宛國家邊防局昨日表示，加里寧格勒邊境情勢平靜；立陶宛與白俄羅斯邊境已連續5天未發現非法移民。