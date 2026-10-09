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泰國在野黨提不信任案 阿努廷及17名閣員遭控失職

中央社／ 曼谷9日專電

泰國在野黨提出不信任動議，要求國會針對總理阿努廷及17名閣員進行辯論，指控涉及參議員選舉舞弊、招考弊案及政府處理公共危機失當等問題。阿努廷表示，政府已準備好回應質疑，將由負責相關事務的部長說明施政情況。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，在野的人民黨（People's Party）黨魁納塔蓬（NatthaphongRuengpanyawut）8日表示，共有145名在野黨籍國會議員簽署不信任動議，依據泰國憲法提出，對象包括總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及17名閣員。

納塔蓬指出，在野黨希望揭露他所稱的「藍色政權」，指控其影響力不僅延伸至國會，也涉及參議院、獨立機關及其他監督制衡機制。

該動議涉及的指控包括2024年參議員選舉涉嫌舞弊、地方政府招考弊案、濫用職權，以及政府處理公共危機不力，其中包括洪災。

在野黨也指控阿努廷透過政治人脈鞏固權力，影響獨立機關及司法體系，未能有效處理灰色資本與經濟問題，並讓政治利益介入政府人事任命及行政運作。

民族報（The Nation）指出，阿努廷8日表示，他不反對在野黨提出動議，也不意外遭點名的全是泰自豪黨（Bhumjaithai Party）閣員。他尚未詳細閱讀指控內容，但已收到相關簡報，了解哪些人被列入動議。

阿努廷指出，由於他是總理，負責統籌各部會，因此將總理列為辯論對象，實際上等同針對整個內閣。即使未被列名的部長，也應做好準備，以便在遭提及時代為說明。

他表示，已要求所有部長準備回應，由主管相關業務、最熟悉問題的部長負責詳細說明，副總理也將就分工範圍內的事項答詢。

阿努廷說，相關準備工作屬例行程序，政府將運用可取得的資料向民眾解釋，並表示，不信任動議是反對黨在符合票數條件下享有的憲法權利，政府將依憲法規定應對。

泰國 阿努廷 在野黨

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