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日本農水大臣風暴未歇 日相高市重申無意換將

中央社／ 東京9日綜合外電報導

日本農林水產大臣簗和生發生失言風波後，又被日媒爆料他的陣營在選舉期間疑似違法。日相高市早苗今天重申無意撤換簗和生。然而，簗和生今天也面臨自民黨議員公開批評。

簗和生承認，曾表示「已大幅刪減」未支持自己的首長所轄自治體的道路預算，引發爭議。他承認發言失當並道歉，但否認向國土交通省施壓砍預算。而國交省這週說明，當時「應該沒有受到」這類要求或壓力。

不過，簗和生選區內的那須烏山市與那珂川町，均表示用於修建道路等基礎建設的中央補助，較去年大幅減少。這兩個自治體的首長均沒在2月的眾議院選舉支持簗和生；而支持簗和生的那須鹽原市與那須町，今年度的部分補助則較前一年增加。

此事延燒之際，週刊文春電子版本月7日揭露，2024年10月與2026年2月的眾議院選舉期間，簗和生的陣營安排接駁車免費接送支持者。學者質疑，「透過接駁巴士免費接送，屬於透過提供『財產上利益』收買，此舉為『公職選舉法』所禁止的事項」。

日本放送協會（NHK）報導，簗和生本月7日就接駁車相關報導回應媒體，「已根據法令，適當地處理」。他今天表示，正在確認相關事實關係，彙整好內容後，將另行說明。

「讀賣新聞」報導，高市今天上午於參議院全體會議接受質詢時，就簗和生的失言風波回應「他本人妥善地說明相當重要。希望他充分說明」，重申無意撤換簗和生。

高市昨天表明，已嚴厲告誡簗和生，但不會撤換他。「讀賣新聞」指出，高市是考量國交省已經提出調查結果等因素。日本政府與執政黨有意平息簗和生的失言風波，但此事已無可避免會影響國會審議，目前仍無法預測風波何時平息。

日本在野黨在國會連番追問此事，立憲民主黨幹事長田名部在質詢時質問，「企圖把預算用作政治報復或交換利益的手段，絕對不能容許。難道您認為，只要撤回發言並道歉，就能了事嗎？」

日本共產黨委員長田村智子則在記者會上痛批，這種行為「等同於恐嚇選民」；立憲民主黨國會對策委員長齋藤嘉隆，在國會內與自民黨參議院國會對策委員長磯崎仁彥會面，表明不會配合參議院農林水產委員會聽取簗和生的施政方針說明。

自民黨內也有議員就此開砲。簗和生今天上午出席黨中央有關農林水產相關的聚會，並未在開頭致詞時就風波致歉，引發資深議員鈴木宗男痛批。

鈴木宗男在簗和生致詞過後當場高聲表示，「大臣，我這麼說是出於好意。首先，你是不是應該先向大家表示，『很抱歉造成這麼大的風波，我會確實履行說明責任』，再開始致詞呢？在表明決心之前，你身為一個人的氣節就已經受到質疑了。」

對此，簗和生起身致歉，並表示會履行說明責任，妥善處理此事。

日本 風暴 高市

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