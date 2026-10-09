台男涉日本假警察詐騙12案！受害金額近2億日圓 與涉案陸女一起移送

日本發生一起冒充警察的詐騙案，受害總金額約2億日圓。大阪府警方已完成對2名涉案被告的調查，並將台灣出身的38歲男子王裕閔及中國籍37歲女子黃翠移送檢方。

朝日放送電視台（ABCテレビ）8日報導，這起「假警察詐騙」案涉及冒充警察等人騙取現金及金條。王裕閔涉嫌今年1月從和歌山縣一名高齡女性手中，騙取約1.2公斤、當時市價相當於3600萬日圓的金條，因此遭到逮捕。

王裕閔涉嫌以「取款車手」身分參與共12起詐騙案，受害總金額約1億9800萬日圓，已因詐欺罪遭到起訴。黃翠則疑似負責回收詐騙所得款項，涉及5起案件。警方認為背後另有指使者，仍持續追查。