英相所屬工黨擊退綠黨 贏得補選守住施凱爾席次

英國首相柏南（Andy Burnham）領導的工黨今天贏得前首相施凱爾辭職空出的國會席次補選，成功抵擋左翼綠黨的強勁挑戰，這次選舉結果為柏南提振士氣。

路透社報導，工黨（Labour Party）候選人、地方議會領袖阿布迪-瓦利（Sagal Abdi-Wali）在倫敦市中心的霍本及聖潘克拉斯（Holborn and St Pancras）選區補選中以1萬2292票勝出，綠黨黨魁波蘭斯基（ZackPolanski）則獲得8928票。

外界普遍預期工黨將保住這個席次，在施凱爾（Keir Starmer）執政下歷經備受打擊的兩年後，柏南尋求修復工黨在大城市核心選民中受損的吸引力。

在全國民調中，工黨目前的主要對手是具民粹色彩的改革黨（Reform Party），在預定於2029年中舉行的全國大選前，這個執政黨正在尋求鞏固轉向綠黨（Green Party）的左傾選民支持。

這次選舉結果將對波蘭斯基帶來打擊，波蘭斯基現年43歲，曾是一名演員與催眠治療師，他曾承諾將把自己的政黨打造為「生態民粹」運動，並拉攏工黨的支持者，在柏南上任之前，這個策略確實奏效了。

阿布迪-瓦利發表勝選演說時向施凱爾致敬，並表示她希望在住宅等議題上與柏南合作。

她說：「我們有責任捍衛我們所建立的一切並傳承下去。在我們整個競選過程中，我們選擇保持希望，霍本及聖潘克拉斯選民跟我們一樣選擇了希望。現在是兌現承諾的時候了。」

施凱爾因一系列失誤、政策急轉彎以及5月地方選舉的慘敗而失去他所屬工黨的支持，隨後於7月卸任首相，並於9月辭去國會議員職務。

綠黨趁施凱爾人氣下滑之際，在5月的地方選舉中於倫敦取得創紀錄的斬獲，大多是從工黨手中奪來。

不過，自那之後，首相柏南拋出多項政見，包括對以色列採取更強硬立場，以及在對歐盟關係上採取更具野心的做法，提升工黨在左翼選民中的地位，綠黨在全國民調的支持率也隨之下滑。

這次補選結果對波蘭斯基來說是雪上加霜。在此之前，綠黨黨員通過猶太復國主義是種族主義的動議，引發猶太團體、其他政黨甚至是多數綠黨議員的廣泛批評，使得波蘭斯基的黨魁領導能力遭受質疑。