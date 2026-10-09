對台軍售懸而未決...川習會後美台交流 專家：川普未必關注

美國總統川普盛大接待中國國家主席習近平後，兩人預計11月在APEC峰會、12月在G20峰會再度碰面。儘管美方一項重大對台軍售案仍懸而未決，美台卻持續展開一連串交流。彭博資訊9日報導，這些交流顯示美方仍對台灣表達支持，但有專家指出，美台許多交流持續進行，卻未必受到川普本人關注。

川普政府遲遲未批准新一輪對台軍售，也未積極反駁北京對美台關係的論述，引發外界質疑美方對台承諾。不過，川習峰會後，前總統蔡英文7日展開2024年卸任以來首次訪美行程，並與美國前眾議院議長裴洛西合影。外交部長林佳龍本周稍早前往亞利桑那州，為台灣自2020年以來首個在美新設的代表處揭幕。此外，經歷多年延宕，台灣上周接收2架新造的美製F-16戰機。

上述交流顯示，美台仍保持定期往來。國際危機組織（International Crisis Group）東北亞資深分析師楊晧暐（William Yang）表示：「儘管台灣議題的能見度降低，美台雙邊交流仍定期進行，且具有實質內容。」

更大的問題是，這些交流能否轉化為進一步支持，包括批准價值最高達140億美元的對台軍售方案，以及允許賴清德總統過境美國本土。兩者都可能激怒北京。林佳龍訪美行程的安排，也凸顯此事的敏感性。一名知情人士透露，台北刻意安排林佳龍訪美行程，避開9月川習會。

川普與習近平尋求透過年底前兩場會晤穩定雙邊關係，也讓習近平有機會再度施壓，要求美國削弱對台支持。此前，習近平在華府川習峰會上曾敦促川普「反對」台獨，但美方會後並未宣布改變對台政策。美國駐中國大使龐德偉（David Perdue）表示，川普「在台灣問題上的立場之堅定，是我見過的任何人都比不上的」，並指出川普任內批准大量對台軍售案。

被問及即使北京抗議，美方是否仍願意批准140億美元軍售方案的部分項目時，一名白宮官員援引川普的說法表示，川普將在短期內決定。這名官員並強調，川普第二任期第一年的對台軍售金額，已超過前一屆政府整個任期。中國國台辦未回應置評請求。

不過，近期台灣政要訪美與F-16戰機交付，不一定是川普政府為安撫台北而統一安排。大西洋理事會全球中國中心（Atlantic Council Global China Hub）非常駐研究員宋文笛（Wen-ti Sung）表示，部分活動出自既有安排，時間重合也可能只是巧合。他說：「北京不會喜歡，但嚴格來說，這些事情並沒有開創新局面。」

曾任美國國家安全會議中國與台灣事務主任、現任彭博經濟研究（Bloomberg Economics）首席地緣經濟分析師威爾許（Jennifer Welch）表示，即使沒有白宮指示，美台交流仍能持續。她指出，川普採取「更分權的決策方式」，讓各部會在白宮未優先關注的議題上保有行動空間，因此美台許多交流仍持續進行，卻未必受到川普本人關注。