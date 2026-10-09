涉對政敵與美公民施以酷刑 馬杜洛夫婦遭控新罪名

美國檢察官今天指控遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子佛羅雷斯共謀對政治對手與美國公民施以酷刑，為這對夫妻原已面臨的販毒案增添新罪名。

路透社報導，另外，審理此案的聯邦地區法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）駁回了佛羅雷斯（CiliaFlores）以健康疑慮為由，要求在預定明年舉行的庭審前保釋出獄的請求。

今年1月3日，63歲的馬杜洛與69歲的佛羅雷斯在美國總統川普下令發動的美國軍事行動中，於他們位於卡拉卡斯的住家遭逮捕，隨後被押送紐約面臨美方同日公布的毒品相關指控。今天在曼哈頓聯邦法院提出的替代起訴書，將酷刑罪名追加到現有的刑事案件上。

如果所有罪名皆成立，馬杜洛與佛羅雷斯將各自面臨50年的強制最低刑期。他們對原本的指控不認罪，但尚未對新的起訴書提出答辯；新起訴書詳述他們涉嫌對9人施以酷刑的事件，其中包括3名美國公民。

馬杜洛的律師波拉克（Barry Pollack）在聲明中表示：「總統馬杜洛否認新起訴書中的指控，並期待在法庭上為自己辯護。」

佛羅雷斯的律師唐諾利（Mark Donnelly）與桑傑士（Andres Sanchez）在聲明中指出，他們的當事人否認這些指控。他們質疑，為什麼檢方直到今天庭審不久前，才公布這份起訴書，而法庭紀錄顯示，起訴書6日已由大陪審團密封提交。

唐諾利與桑傑士表示：「我們期待在適當時機於法庭上全面回應這些指控。」

自馬杜洛遭抓捕以來，委內瑞拉在前副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）領導下加強與美國的合作。

在奉行社會主義的馬杜洛執政13年期間，美國與石油資源豐富的委內瑞拉關係緊張。美國官員與人權組織長期以來一直指控委內瑞拉官員對在押人士施以酷刑，但今天的起訴書是馬杜洛首次因相關指控面臨刑事罪名。

起訴書指稱，在1999年到2025年期間，有數以千計的委內瑞拉人遭受國家威脅、逮捕、施以酷刑或殺害。在馬杜洛2013年成為總統之前，他與佛羅雷斯都曾在已故委內瑞拉總統查維斯（Hugo Chavez）政府內擔任要職。

曼哈頓最高聯邦檢察官麥唐納（Jamie McDonald）在佛羅雷斯的保釋請求遭駁回後，在法院外向媒體表示：「馬杜洛、佛羅雷斯與他們核心圈的其他高層成員，利用一套暴力的酷刑與壓制系統來維持權力。」

佛羅雷斯曾任委內瑞拉總檢察長，在成為第一夫人前曾領導過國民議會。