泰國收緊大麻管制 專家指假醫療單與黑市更應防患未然

泰國大麻放寬管制3年後，政府將收緊大麻管控，未來大麻只限醫療用途。此前，泰國衛生部已在去年禁止娛樂用大麻，要求醫療用途須有處方，專家認為持有及消費的規範，仍可能存在漏洞，更深層擔憂假醫療單、黑市和非法出口才應該防患未然。

泰國內閣9月22日通過大麻管制法案草案，將大麻用途限縮為醫療及研究，並送國會審議。在曼谷通羅區（Thonglor）經營大麻店的瓦莉塔（WarithaSirithornsiraphathana）聽聞此事，無奈嘆口氣說，「不意外」，她告訴中央社，有關大麻的政策在過去幾年朝令夕改，幾乎讓她無所適從。

泰國2019年開放大麻用於醫療和研究，2022年開放一般民眾種植及消費大麻。此後大麻商店在泰國如雨後春筍般冒出，並出現以大麻為主題的各種娛樂項目。

不過，為泰黨（Pheu Thai Party）領導的政府2023年上任後，大麻政策開始轉向。衛生部去年簽署命令，禁止娛樂用途的大麻銷售。

瓦莉塔在2022年大麻放寬管制後，陸續開了3家大麻店，並經營2座大麻農場。去年，政府禁止銷售娛樂用大麻後，她的生意受挫，外國顧客明顯減少。

她向中央社表示，目前3家大麻店已關閉2家，每月收入約減少50萬至100萬泰銖（約新台幣47至95萬元），過去包括店面、倉庫及大麻農場在內，總投入資金逾500萬泰銖，並說：「當初投入的資金都還沒回收，現在不知怎麼辦，只能繼續做下去。」

她指出，政策改變後，農場也必須迅速轉型以符合醫療用途規範，當時，她在一天內砍掉大量植株，估計損失約400萬至500萬泰銖。

●投入逾500萬泰銖 業者難回本

中央社實際到曼谷知名考山路（Khaosan）觀察，街上仍可見大麻店林立。據考山路商業協會統計，目前商圈有逾100家大麻店，大麻管制草案若通過，預估約一半業者可能被迫關門。

據泰國內閣通過的草案，現有大麻店未來若要續照，須轉型為醫療機構，店內要有醫療人員，大麻也只能依醫師處方提供，協會指出，這將使大麻店每個月增加約3萬至5萬泰銖的人事成本。

今年43歲的瓦莉塔向中央社透露，自己過去經營餐廳及從事室內設計，2022年大麻管制放寬後，因澳洲合作夥伴邀請，才開始經營大麻店和大麻農場，「沒想到大麻政策在短短幾年間，不斷收緊管控，造成生意重大損失」。

為了配合法規，瓦莉塔正修讀藥學，以因應醫療用途要求，另外，她所經營的大麻農場，過去使用的一般種植標準認證，未來政策改變後，也須符合醫療級規範。

加拿大成癮與心理健康中心（CAMH）專家班迪特（Bundit Sornpaisarn）告訴中央社，與大麻有關的法案草案過去曾被多次提出，卻受政治因素影響，始終未能完成立法，目前仍不確定何時能正式成為法律。

而且，他也指出，新法若實施，將進一步加強大麻種植管制，但對持有及消費的規範，仍可能存在漏洞。

●管制趨嚴 專家憂非法市場難堵

班迪特解釋，新法主要加強大麻種植管制，但若合法購買須持處方箋，非法市場卻未能有效管制，仍可能出現假醫療證明及非法交易；此外，若持有管制不足，也可能形成非法出口空間。

一名不願透露姓名的外籍遊客向中央社透露，現在到大麻店取得娛樂用大麻仍相當容易，通常店家會協助取得醫療證明，以購買大麻。

班迪特表示，即使政府要求醫療證明，仍可能出現部分店家提供假的醫療證明。他認為，這是大麻政策目前需要處理的問題之一。

對部分外籍遊客而言，泰國大麻政策收緊未必影響旅遊計畫。來自瑞士的遊客亞歷山大（Alexander）告訴中央社，不論大麻合法或非法，都不影響他來泰國旅遊，他主要是因為喜歡佛教、認為泰國人友善而造訪。

●遊客看法不一 專家籲公開討論

另一名來自古巴、已在泰國生活約3年的遊客吉吉（Gigi）則認為，相較於大麻產業已發展成熟的荷蘭，泰國相關法規變動較大，「今天會怎樣，明天會怎樣」，讓人難以掌握。

專家班迪特呼籲政府，在制定或修改大麻政策前，應納入更多公眾意見，他以加拿大為例向中央社指出，當地在娛樂用途合法化前，政黨曾公開討論政策方向。他說，相較之下，泰國當初以醫療用途為名放寬大麻管制，之後卻出現娛樂用途快速發展的情況，因此認為，「泰國的大麻政策究竟要採取醫療用途或娛樂用途，仍需要公開討論」。

至於對於大麻店業者而言，只盼望當局能給予清楚的政策方向。瓦莉塔說：「我只希望政府能提供更清楚的規範，讓業者知道如何在新制度下繼續經營。」（編輯：韋樞）1151009

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