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巴西大選排名第3候選人相挺 右派佛拉維歐民調領先現任魯拉
巴西總統大選第1輪得票近3%的第3名候選人庫里（Augusto Cury），今天宣布支持右派候選人佛拉維歐．波索納洛。最新民調顯示，佛拉維歐的支持率52%，領先尋求連任的魯拉。
法新社報導，右派候選人佛拉維歐．波索納洛（Flavio Bolsonaro）今天獲得巴西總統大選第3名候選人庫里的支持，增加他與左派現任總統魯拉（LuizInacio Lula da Silva）對決的勝算。
庫里在第一輪大選贏得近3%選票，佛拉維歐與魯拉分別為47%與45%。庫里在一份聲明中說，「我的支持不是空白支票。」
現年45歲的佛拉維歐是極右派前總統波索納洛（JairBolsonaro）長子，波索納洛在2022年輸掉巴西大選後，因策劃政變遭軟禁在家。
佛拉維歐在庫里宣布支持前就已取得領先；根據Datafolha民調機構數據，他的支持率為52%，魯拉為48%。
現年81歲的魯拉正尋求第4個任期，他今天在記者會淡化民調重要性，「我不評估民調，我不是這樣行事。我知道要贏得選舉，票數必須比佛拉維歐多。我有17天可以做到這件事。」
佛拉維歐希望在競選最後階段，靠結盟爭取優勢；魯拉則希望在右派占上風的社群媒體，加強存在感。
聖保羅與其他城市今天有數千人示威，反對極右派重返巴西執政，里約熱內盧前一天也有類似遊行。
第一輪排名第4、得票260萬的候選人桑托斯（Renan Santos），拒絕支持領先的2名候選人。
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