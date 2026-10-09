快訊

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

舊城新事 桃園地圖上的兩段戀情與青春味蕾

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國大麻政策轉向 專家示警健康風險及青少年住院增加

中央社／ 曼谷9日專電

泰國政府推動收緊大麻管制，專家樂觀其成，並指2022年大麻政策改變後，與大麻相關的住院及健康問題增加，其中大麻中毒、依賴及大麻引發的精神病病例均明顯上升，另有研究顯示，10至19歲青少年與大麻相關的住院病例也增加。

●政策轉向　大麻用途限縮醫療

泰國內閣9月底通過大麻管制法案草案，將大麻用途限縮為醫療及研究，下一步將送國會審議。衛生部長巴塔納（Pattana Promphat）曾表示，政策原則是大麻應用於醫療及健康，而非娛樂。

內閣通過這項草案形同泰國大麻政策大幅轉向。泰國先在2019年開放大麻用於醫療和研究，再於2022年開放一般民眾種植及消費大麻。此後大麻商店在泰國如雨後春筍般冒出，也出現以大麻為主題的各種娛樂項目，並衍生出健康問題。

加拿大成癮與心理健康中心（CAMH）專家班迪特（Bundit Sornpaisarn）向中央社表示，根據他從泰國公共衛生部取得的資料，娛樂用大麻合法化前，大麻中毒住院病例平均每月約30至40例，合法化後第一年增至平均每月115例，約增加3.5倍，之後雖然回落，但仍高於政策前的水準。

班迪特補充說，「大麻可能引起精神疾病」，並指出，使用者可能出現偏執等精神症狀，另外，大麻相關急性不良反應還包括焦慮、恐慌、頭暈、噁心、嘔吐及急性精神症狀。

●住院病例增　專家籲勿忽視健康風險

泰國2022年大麻合法化時，相關法令配套尚未完成，導致狀況混亂。當時醫界呼籲暫停這項政策，但時任公共衛生部長、現任總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）是推動大麻合法化的重要人物，阿努廷當時表示這項政策不會暫停，強調大麻有助於促進泰國經濟。

然而，大麻政策如今即將轉彎，專家認為，大麻具有醫療效益，但使用不當仍可能造成傷害，政府仍須落實監管並提供更清楚的指引。

泰國暹羅大學（Siam University）藥學院助理教授辛納瓦（Shinnawat Saengungsumalee）也指出，泰國目前已出現與大麻相關健康問題增加的證據。

他提到拉瑪提波迪醫院（Ramathibodi Hospital）針對10至19歲泰國青少年的研究，發現2022年大麻政策改變後，與大麻相關的住院病例估計每週增加約25例。不過，他也強調，研究只能顯示住院人數在政策改變後增加，不能直接認定大麻政策本身造成每一筆新增住院病例。

●青少年使用成隱憂　專家：管制是關鍵

辛納瓦主要研究毒品成癮及使用大麻引發的健康問題，他提及，曾在曼谷以外的區域，看到許多約10至15歲青少年使用大麻的案例，他認為，「缺乏對消費者年齡的有效管制是重要問題」。

辛納瓦告訴中央社，「大麻作為藥物，在醫師、藥師或泰國傳統醫學專業人員適當監督下使用，可以提供醫療效益；但若使用不當，同樣可能造成傷害」。

班迪特向中央社指出，泰國2019年大麻政策開始轉向醫療用途，2022年進一步開放娛樂用途，使用率也隨政策變化增加。他提供的資料顯示，泰國過去一年曾使用大麻的人口比例，從2011年約0.2%，至2023年達到了15%。

班迪特認為，隨著使用率增加，未來對健康的影響也可能增加。他說，大麻直接作用於大腦，其產生的快感與精神病及依賴等問題相關。

他強調，政府應進一步開放民眾公開討論大麻的政策方向，並制定更嚴謹的管理方式。

大麻 泰國 健康

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遏止毒駕 藍委擬提修法累犯致死最重可判死

批沈伯洋毒品廢死立場昨是今非 陳以信：詭辯高手為選票面目全非

泰國護理之家鐵籠囚人 業者多項違規遭撤照關閉

【重磅快評】沈伯洋的捷徑走徐佳青邏輯 依舊受困同溫層

相關新聞

前毒梟做播客、武術家教拳 巴西民間行動拉回幫派青年

巴西治安成為今年10月總統大選焦點之際，里約熱內盧居民也另闢蹊徑對抗犯罪。有人透過Podcast勸年輕人遠離幫派，也有社區提供武術、職業訓練及心理輔導，試圖為年輕人提供另一條人生道路。這些「民間反犯罪」行動，正努力填補政府政策留下的空缺。

英國再傳與美有關空軍基地遭威脅 2拉脫維亞男子被捕

英國警方今天凌晨在位於英格蘭東部的摩斯沃斯（Molesworth）空軍基地內逮捕2名拉脫維亞籍男子。這2名男子涉嫌違反英...

歐議會通過歐中關係報告挺台 陸使團指責其粗暴干涉中國內政

當地時間10月7日，歐洲議會發布歐中政治關係報告。文中多處提及歐盟與台灣的關係，並且表達挺台立場。大陸駐歐盟使團發言人今對此以答記者問方式回應指責歐洲議會粗暴干涉中國內政，並將經貿問題政治化、泛安全化，中方強烈不滿，堅決反對。

不辱罵也能逼人離職 看職場「臭臉騷擾」的隱形傷害

不罵人、不拍桌，也能把同事逼到離職。日本學者指出，以臭臉、嘆氣、無視等負面態度，讓周遭同事畏縮、凡事看他臉色行事，可能是一種職場騷擾。調查顯示，超過七成日本上班族表示，職場裡就有這類人，有人還因此考慮辭職。為什麼這種行為特別難處理？

北極航程減半卻更貴！融冰開出中歐捷徑 一條新航道如何讓美中俄角力升溫

北極融冰不僅是氣候變遷現象，也打開貿易路線、天然資源與軍事佈局的爭奪，讓美中俄在地球最北端正面對決。格陵蘭為何突然變重要？這場極地角力，又和台灣有什麼關係？

法國教育危機延燒 逾7萬人示威、政府急增3000代課教師

法國今天有超過7萬人上街示威，要求改善教育品質並減少警察暴力執法。教育部長杰弗雷表示，將派出3000名代課教師優先前往師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。