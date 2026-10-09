泰國大麻政策轉向 專家示警健康風險及青少年住院增加

泰國政府推動收緊大麻管制，專家樂觀其成，並指2022年大麻政策改變後，與大麻相關的住院及健康問題增加，其中大麻中毒、依賴及大麻引發的精神病病例均明顯上升，另有研究顯示，10至19歲青少年與大麻相關的住院病例也增加。

●政策轉向 大麻用途限縮醫療

泰國內閣9月底通過大麻管制法案草案，將大麻用途限縮為醫療及研究，下一步將送國會審議。衛生部長巴塔納（Pattana Promphat）曾表示，政策原則是大麻應用於醫療及健康，而非娛樂。

內閣通過這項草案形同泰國大麻政策大幅轉向。泰國先在2019年開放大麻用於醫療和研究，再於2022年開放一般民眾種植及消費大麻。此後大麻商店在泰國如雨後春筍般冒出，也出現以大麻為主題的各種娛樂項目，並衍生出健康問題。

加拿大成癮與心理健康中心（CAMH）專家班迪特（Bundit Sornpaisarn）向中央社表示，根據他從泰國公共衛生部取得的資料，娛樂用大麻合法化前，大麻中毒住院病例平均每月約30至40例，合法化後第一年增至平均每月115例，約增加3.5倍，之後雖然回落，但仍高於政策前的水準。

班迪特補充說，「大麻可能引起精神疾病」，並指出，使用者可能出現偏執等精神症狀，另外，大麻相關急性不良反應還包括焦慮、恐慌、頭暈、噁心、嘔吐及急性精神症狀。

●住院病例增 專家籲勿忽視健康風險

泰國2022年大麻合法化時，相關法令配套尚未完成，導致狀況混亂。當時醫界呼籲暫停這項政策，但時任公共衛生部長、現任總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）是推動大麻合法化的重要人物，阿努廷當時表示這項政策不會暫停，強調大麻有助於促進泰國經濟。

然而，大麻政策如今即將轉彎，專家認為，大麻具有醫療效益，但使用不當仍可能造成傷害，政府仍須落實監管並提供更清楚的指引。

泰國暹羅大學（Siam University）藥學院助理教授辛納瓦（Shinnawat Saengungsumalee）也指出，泰國目前已出現與大麻相關健康問題增加的證據。

他提到拉瑪提波迪醫院（Ramathibodi Hospital）針對10至19歲泰國青少年的研究，發現2022年大麻政策改變後，與大麻相關的住院病例估計每週增加約25例。不過，他也強調，研究只能顯示住院人數在政策改變後增加，不能直接認定大麻政策本身造成每一筆新增住院病例。

●青少年使用成隱憂 專家：管制是關鍵

辛納瓦主要研究毒品成癮及使用大麻引發的健康問題，他提及，曾在曼谷以外的區域，看到許多約10至15歲青少年使用大麻的案例，他認為，「缺乏對消費者年齡的有效管制是重要問題」。

辛納瓦告訴中央社，「大麻作為藥物，在醫師、藥師或泰國傳統醫學專業人員適當監督下使用，可以提供醫療效益；但若使用不當，同樣可能造成傷害」。

班迪特向中央社指出，泰國2019年大麻政策開始轉向醫療用途，2022年進一步開放娛樂用途，使用率也隨政策變化增加。他提供的資料顯示，泰國過去一年曾使用大麻的人口比例，從2011年約0.2%，至2023年達到了15%。

班迪特認為，隨著使用率增加，未來對健康的影響也可能增加。他說，大麻直接作用於大腦，其產生的快感與精神病及依賴等問題相關。

他強調，政府應進一步開放民眾公開討論大麻的政策方向，並制定更嚴謹的管理方式。