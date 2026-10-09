歐議會通過歐中關係報告挺台 陸使團指責其粗暴干涉中國內政

當地時間10月7日，歐洲議會發布歐中政治關係報告。文中多處提及歐盟與台灣的關係，並且表達挺台立場。大陸駐歐盟使團發言人今對此以答記者問方式回應指責歐洲議會粗暴干涉中國內政，並將經貿問題政治化、泛安全化，中方強烈不滿，堅決反對。

歐洲議會7日通過「關於歐盟與中國政治關係的建議」，報告雖重申了歐盟的一個中國政策，但同時反對以武力或脅迫手段單方面改變台灣現狀。歐洲議會呼籲加強抵禦網路攻擊、外國干涉、間諜活動和混合威脅的能力，同時要求加強人權對話，並就中國在西藏和新疆的鎮壓、強迫勞動和政策向中國施壓。議會並對今年大陸通過並已實施的《民族團結進步促進法》及其可能進一步將同化政策制度化，表示深切關注，他們也呼籲無條件釋放政治犯。

陸駐歐使團發言人說，歐洲議會有關報告充斥對華意識形態偏見和錯誤論調，在台灣、涉港、涉澳、涉疆、涉藏、人權等問題上對中國指手畫腳，粗暴干涉中國內政，在經貿問題上鼓動經貿問題政治化、泛安全化。中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。

該發言人並表示，目前，中歐關係正處於重要發展時期，維護中歐關係健康穩定發展符合雙方共同利益。中方敦促歐方堅持對華夥伴關係定位，堅持合作主基調，切實尊重中方核心利益和重大關切，停止干涉中國內政，停止煽動對立對抗，以實際行動維護中歐關係大局。