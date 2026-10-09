快訊

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

舊城新事 桃園地圖上的兩段戀情與青春味蕾

聽新聞
0:00 / 0:00

英國再傳與美有關空軍基地遭威脅 2拉脫維亞男子被捕

中央社／ 倫敦8日專電

英國警方今天凌晨在位於英格蘭東部的摩斯沃斯（Molesworth）空軍基地內逮捕2名拉脫維亞籍男子。這2名男子涉嫌違反英國「國家安全法」、侵犯禁制區域。

摩斯沃斯基地位於劍橋郡（Cambridgeshire），已不具執行飛行任務的功能，但設有駐歐美軍與北大西洋公約組織（NATO）情報中心。

這是繼9月底英格蘭西南部費爾福（Fairford）空軍基地疑險遭恐怖攻擊後，英國在短短不到2週內，再度發生境內與美國有關的軍事基地遭遇安全威脅。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）局長羅利（Mark Rowley）接受媒體採訪時說，英國面臨的安全形勢已改變，恐怖分子「步調越來越緊湊」，此外還有由俄羅斯和伊朗等外國政府主導的威脅。

英國國防參謀長（相當於參謀總長）奈頓上將（Richard Knighton）則告訴媒體，他對英國軍事基地的安全「有信心」，原因包括英美在情報事務和各類任務執行方面有「極為密切」的關係。

警方資訊顯示，7日晚間10時左右，英國國防部警力在摩斯沃斯基地周邊執行巡邏勤務時，發現一輛遭棄置的車輛。劍橋郡警方隨後加入，一同擴大搜查，並在基地邊界圍欄上發現一處面積不大的破損。

8日凌晨2時左右，警方在摩斯沃斯基地內逮捕年齡分別為36歲和32歲、居住於英國的2名拉脫維亞籍男子。

由於警方在發現可疑棄置車輛後，歷經約4小時才尋得並逮捕這2名男子，且車輛遭棄置的時間點和過程仍未明朗，因此不排除這2名男子在摩斯沃斯基地內活動的時間至少長達4小時。

這2名男子起初是因為涉嫌擅闖禁區和蓄意造成損壞遭逮捕，並送往劍橋郡警局拘留訊問。警詢後，警方決定依據「國家安全法」第4條、而不僅是一般刑事罪名，逮捕這2名男子，偵查工作也由負責國安案件的反恐警務網（CTP）接手主導。

英國國安法第4條涉及出於有損英國國家安全和利益之目的，侵犯受禁制區域，手段包含使用無人機。

倫敦反恐警務網（CTP London）首長弗拉納根（Helen Flanagan）表示，警方十分清楚各界近來對軍事基地的關切和憂慮升高，但目前「沒有跡象顯示摩斯沃斯基地和上週的費爾福基地事件有關」。

弗拉納根說，警方不排除任何偵查方向，2名男子闖入摩斯沃斯基地的動機仍待釐清。

目前仍不清楚此案是否與外國政府對英國的「敵意活動」有關。

警方表示，已完成對可疑棄置車輛的搜查工作，專業人員未在車內發現爆裂物或其他高風險物品。劍橋郡彼得柏羅市（Peterborough）有兩處地址遭警方搜查。

9月底，有美軍轟炸機進駐的費爾福基地疑似險遭預謀攻擊，陸續有7名英國籍男子（其中一人同時具伊朗籍）因此被捕，但所有人皆已交保，警方調查工作持續進行。

費爾福基地是歐洲境內最大型空軍基地之一，案發時也是歐洲境內唯一有美軍重型轟炸機進駐的基地。

然而，美軍4日突然自費爾福基地緊急撤出所有10餘架轟炸機，讓它們返回美國，其中包含約一週前才剛部署至英國的轟炸機。

根據英美官員說法，費爾福基地事件和美方決定撤離軍機，皆與來自伊朗的恐攻威脅有關。

英國國防參謀長奈頓今天說，美軍撤離轟炸機是為了「降低風險」。

今年2月美國對伊朗開戰以來，英方允許美軍自費爾福基地起飛，對伊朗執行「防衛性質」的打擊行動。德黑蘭方面回應，費爾福基地將因此被伊朗視為正當攻擊目標。

美軍撤出轟炸機後，英國首相府回應媒體詢問時，一再強調費爾福基地十分安全。

另一方面，今天除了有2名拉脫維亞籍男子因為闖入摩斯沃斯基地被捕，另有一名英國海軍現役人員被控為俄羅斯從事間諜活動、違反國安法，在倫敦出庭。

24歲的英國籍男子楊恩（Teddy Young）被控在2024年11月至2025年5月期間，獲取並意圖向俄羅斯揭露與英國安全防衛有關的機密敏感資訊。儘管為基層人員，被捕前在海軍情報單位服役的楊恩持有高級別安全許可。他是在2024年4月加入英國海軍。

拉脫維亞 英國 空軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英海軍人員被控為俄國從事間諜活動 出庭還押候審

12架B-1轟炸機緊急撤出英國！紐時：川普對伊朗開戰 美軍到處撤退

美伊開戰7個月 美軍步步後撤

影／伊朗猛攻科威特美軍基地！CBS獨家揭露遇襲畫面 守軍趁夜撤入沙漠

相關新聞

前毒梟做播客、武術家教拳 巴西民間行動拉回幫派青年

巴西治安成為今年10月總統大選焦點之際，里約熱內盧居民也另闢蹊徑對抗犯罪。有人透過Podcast勸年輕人遠離幫派，也有社區提供武術、職業訓練及心理輔導，試圖為年輕人提供另一條人生道路。這些「民間反犯罪」行動，正努力填補政府政策留下的空缺。

英國再傳與美有關空軍基地遭威脅 2拉脫維亞男子被捕

英國警方今天凌晨在位於英格蘭東部的摩斯沃斯（Molesworth）空軍基地內逮捕2名拉脫維亞籍男子。這2名男子涉嫌違反英...

歐議會通過歐中關係報告挺台 陸使團指責其粗暴干涉中國內政

當地時間10月7日，歐洲議會發布歐中政治關係報告。文中多處提及歐盟與台灣的關係，並且表達挺台立場。大陸駐歐盟使團發言人今對此以答記者問方式回應指責歐洲議會粗暴干涉中國內政，並將經貿問題政治化、泛安全化，中方強烈不滿，堅決反對。

不辱罵也能逼人離職 看職場「臭臉騷擾」的隱形傷害

不罵人、不拍桌，也能把同事逼到離職。日本學者指出，以臭臉、嘆氣、無視等負面態度，讓周遭同事畏縮、凡事看他臉色行事，可能是一種職場騷擾。調查顯示，超過七成日本上班族表示，職場裡就有這類人，有人還因此考慮辭職。為什麼這種行為特別難處理？

北極航程減半卻更貴！融冰開出中歐捷徑 一條新航道如何讓美中俄角力升溫

北極融冰不僅是氣候變遷現象，也打開貿易路線、天然資源與軍事佈局的爭奪，讓美中俄在地球最北端正面對決。格陵蘭為何突然變重要？這場極地角力，又和台灣有什麼關係？

法國教育危機延燒 逾7萬人示威、政府急增3000代課教師

法國今天有超過7萬人上街示威，要求改善教育品質並減少警察暴力執法。教育部長杰弗雷表示，將派出3000名代課教師優先前往師...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。