英國再傳與美有關空軍基地遭威脅 2拉脫維亞男子被捕

英國警方今天凌晨在位於英格蘭東部的摩斯沃斯（Molesworth）空軍基地內逮捕2名拉脫維亞籍男子。這2名男子涉嫌違反英國「國家安全法」、侵犯禁制區域。

摩斯沃斯基地位於劍橋郡（Cambridgeshire），已不具執行飛行任務的功能，但設有駐歐美軍與北大西洋公約組織（NATO）情報中心。

這是繼9月底英格蘭西南部費爾福（Fairford）空軍基地疑險遭恐怖攻擊後，英國在短短不到2週內，再度發生境內與美國有關的軍事基地遭遇安全威脅。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）局長羅利（Mark Rowley）接受媒體採訪時說，英國面臨的安全形勢已改變，恐怖分子「步調越來越緊湊」，此外還有由俄羅斯和伊朗等外國政府主導的威脅。

英國國防參謀長（相當於參謀總長）奈頓上將（Richard Knighton）則告訴媒體，他對英國軍事基地的安全「有信心」，原因包括英美在情報事務和各類任務執行方面有「極為密切」的關係。

警方資訊顯示，7日晚間10時左右，英國國防部警力在摩斯沃斯基地周邊執行巡邏勤務時，發現一輛遭棄置的車輛。劍橋郡警方隨後加入，一同擴大搜查，並在基地邊界圍欄上發現一處面積不大的破損。

8日凌晨2時左右，警方在摩斯沃斯基地內逮捕年齡分別為36歲和32歲、居住於英國的2名拉脫維亞籍男子。

由於警方在發現可疑棄置車輛後，歷經約4小時才尋得並逮捕這2名男子，且車輛遭棄置的時間點和過程仍未明朗，因此不排除這2名男子在摩斯沃斯基地內活動的時間至少長達4小時。

這2名男子起初是因為涉嫌擅闖禁區和蓄意造成損壞遭逮捕，並送往劍橋郡警局拘留訊問。警詢後，警方決定依據「國家安全法」第4條、而不僅是一般刑事罪名，逮捕這2名男子，偵查工作也由負責國安案件的反恐警務網（CTP）接手主導。

英國國安法第4條涉及出於有損英國國家安全和利益之目的，侵犯受禁制區域，手段包含使用無人機。

倫敦反恐警務網（CTP London）首長弗拉納根（Helen Flanagan）表示，警方十分清楚各界近來對軍事基地的關切和憂慮升高，但目前「沒有跡象顯示摩斯沃斯基地和上週的費爾福基地事件有關」。

弗拉納根說，警方不排除任何偵查方向，2名男子闖入摩斯沃斯基地的動機仍待釐清。

目前仍不清楚此案是否與外國政府對英國的「敵意活動」有關。

警方表示，已完成對可疑棄置車輛的搜查工作，專業人員未在車內發現爆裂物或其他高風險物品。劍橋郡彼得柏羅市（Peterborough）有兩處地址遭警方搜查。

9月底，有美軍轟炸機進駐的費爾福基地疑似險遭預謀攻擊，陸續有7名英國籍男子（其中一人同時具伊朗籍）因此被捕，但所有人皆已交保，警方調查工作持續進行。

費爾福基地是歐洲境內最大型空軍基地之一，案發時也是歐洲境內唯一有美軍重型轟炸機進駐的基地。

然而，美軍4日突然自費爾福基地緊急撤出所有10餘架轟炸機，讓它們返回美國，其中包含約一週前才剛部署至英國的轟炸機。

根據英美官員說法，費爾福基地事件和美方決定撤離軍機，皆與來自伊朗的恐攻威脅有關。

英國國防參謀長奈頓今天說，美軍撤離轟炸機是為了「降低風險」。

今年2月美國對伊朗開戰以來，英方允許美軍自費爾福基地起飛，對伊朗執行「防衛性質」的打擊行動。德黑蘭方面回應，費爾福基地將因此被伊朗視為正當攻擊目標。

美軍撤出轟炸機後，英國首相府回應媒體詢問時，一再強調費爾福基地十分安全。

另一方面，今天除了有2名拉脫維亞籍男子因為闖入摩斯沃斯基地被捕，另有一名英國海軍現役人員被控為俄羅斯從事間諜活動、違反國安法，在倫敦出庭。

24歲的英國籍男子楊恩（Teddy Young）被控在2024年11月至2025年5月期間，獲取並意圖向俄羅斯揭露與英國安全防衛有關的機密敏感資訊。儘管為基層人員，被捕前在海軍情報單位服役的楊恩持有高級別安全許可。他是在2024年4月加入英國海軍。