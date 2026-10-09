卡森獲諾貝爾文學獎 加拿大總理：全國榮耀時刻

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，加拿大詩人卡森（Anne Carson）獲頒諾貝爾文學獎，是全國「榮耀時刻」。

法新社報導，卡尼在社群平台X發文表示，這名76歲作家的作品展現「機智、想像力，以及獨具一格的風格」。

卡尼說：「她讓古老的故事走進新的讀者群，也改變我們思考文學的方式。」他稱這個獎是「非凡成就，也是加拿大榮耀時刻」。

加拿大小說家瑪格麗特．愛特伍（MargaretAtwood）在致法新社的聲明中表示，卡森的作品「長久以來受到許多國家詩人推崇」。

瑪格麗特．愛特伍還說：「對新讀者而言，我會推薦『丈夫之美』（The Beauty of the Husband），直接且觸動人心，既有趣又帶有憤怒與悲傷；或是『下班的男人』（Men in the Off Hours）。箇中樂趣值得細品！」

瑪格麗特．愛特伍長期被視為諾貝爾文學獎的熱門人選，不過2013年獲獎的是另一位加拿大作家孟洛（Alice Munro）。

卡森是知名古典學家，曾在加拿大和美國多所享有盛譽的大學任教，包括位於蒙特婁的麥基爾大學（McGill University）。她1988年加入麥基爾大學古典學系，2002年離任。

「麥基爾報導」（The McGill Reporter）報導，麥基爾大學文學院院夏皮洛（Lisa Shapiro）表示：「這是卡森極其應得的榮譽，她的作品將古代聲音帶入當代對話，吸引全球讀者。」

夏皮洛還說：「她非凡的才華、原創性與思想深度對當代文學產生深遠影響。麥基爾大學曾是她多年學術生涯的歸屬，我們引以為榮，很高興看到她卓越的貢獻在國際舞台上獲得肯定。」

在麥基爾大學校園外，一名24歲政治學系學生也表示與有榮焉。她告訴法新社：「我和朋友都很喜歡『愛慾，苦甜之味』（Eros the Bittersweet），因此這真是令人振奮的消息。」