波蘭雙十國慶酒會登場 波次長及國會議員出席挺台

駐波蘭代表處8日晚間於華沙舉行115年國慶酒會，波蘭發展基金與區域政策部政務次長卡諾斯基首次以波方高階官員身分在代表處國慶酒會中致詞成為亮點；30多位跨黨派國會議員等300多位各界貴賓出席。酒會展示台波在經貿、資安與文化的合作成果，氣氛熱烈隆重。

出席國慶酒會貴賓包括波蘭前代理總統斯赫廷納（Grzegorz Schetyna）、發展基金與區域政策部政務次長卡諾斯基（Jacek Karnowski）、數位部政務次長葛爾瑪提卡（Michał Gramatyka）、波蘭國會「波台國會小組」主席圖斯科拉斯基（Krzysztof Truskolaski）及「波台國會小組」30多位國會議員、政要、外交使節、商界與學界代表，共同見證台波友好。

駐波蘭代表劉永健致詞表示，今年台波關係成果豐碩。台灣首次在波蘭舉辦為期3天的「台灣形象展」，匯集106家台灣企業，吸引上萬人參與。外交部長林佳龍2年內三度訪波，經濟部長龔明鑫也在2025年12月率團訪波，並促成台灣貿易投資中心於華沙成立，充分展現台灣政府對深化台波經貿及投資關係的重視。

劉永健指出，台灣電電工會（TEEMA）正推動在波蘭米恩基尼亞（Miękinia）設立科技園區，期盼結合台灣科技產業實力與波蘭在地夥伴，打造高科技產業聚落。此外，鴻海與波蘭電動車公司（Electro MobilityPoland，EMP）展開策略合作，未來將進一步融入波蘭及歐洲電動車產業鏈。

在經貿以外，台波今年5月也簽署資安合作備忘錄，提升數位基礎建設韌性。教育與文化方面，台灣近期將於華沙設立台灣語言中心，並延續今年9月在洛茲（Lodz）與奧坡（Opole）舉行「Taiwan Day」的成果，持續推動文化交流，讓波蘭民眾深入認識台灣傳統文化與當代創意。

劉永健強調，維持台海和平穩定攸關全球和平與繁榮。面對中國持續增加對台軍事壓力與脅迫，台灣將持續維護台海現狀、促進區域和平穩定，並守護台灣人民珍視的民主生活方式，同時與理念相近夥伴共同維護國際法及以規則為基礎的國際秩序。

劉永健並肯定波蘭日益重視印太地區，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）4月與日本首相高市早苗重申台海和平穩定重要性。9月波蘭也在聯合國大會期間與多國發表聯合聲明，反對片面改變台海現狀，並支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）。

波蘭發展基金與區域政策部政務次長卡諾斯基更是首次以波方高階官員身分在代表處國慶酒會中致詞，成為酒會另一個突破與亮點。

波台國會小組主席圖斯科拉斯基也在致詞中肯定台灣的民主韌性，並祝賀台灣115年國慶，期盼兩國未來在經貿與科技等領域創造更多合作成果。

酒會現場展示台灣企業在波蘭的發展成果，並播放外交部製作的國慶影片「國家的相簿」，向波蘭各界展現台灣的創新活力與熱情文化。