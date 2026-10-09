美烏與歐洲官員將在邁阿密會談 討論俄烏終戰新構想
兩名美國消息人士告訴法新社，美國總統川普的特使明天將在邁阿密（Miami）與烏克蘭及歐洲官員會面討論「新構想」，尋求提出一份結束烏克蘭與俄羅斯戰爭的統一方案。
法新社報導，俄軍今天剛攻擊烏克蘭前線城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）2輛巴士，造成30人喪生，是最近幾週傷亡最慘重的攻擊之一。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實將在邁阿密舉行會談。他今天表示：「烏克蘭談判小組預定明天在美國會見（特使）庫許納（JaredKushner）和魏科夫（Steve Witkoff）。」
「這次會議預計持續兩天。我們也指望有一支歐洲團隊加入我們的談判小組。」
澤倫斯基表示，他的幕僚長布達諾夫（KyryloBudanov）及烏克蘭高官烏梅洛夫（RustemUmerov）、基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）、阿拉哈米亞（David Arakhamia）將參與在美國佛州的會談。
由美國主導、旨在結束俄烏戰爭的和平努力基本上陷入停滯。烏方表示俄軍已加強空中攻勢，華府則將注意力集中在自身與伊朗的衝突上。
但美國官員表示，川普（Donald Trump）的特使魏科夫和庫許納上個月訪問俄國首都莫斯科（Moscow）及烏國首都基輔（Kyiv）後，美方正擴大展開新一輪努力。
一名熟悉談判的美國消息人士告訴法新社：「他們將討論美方談判代表最近訪問該地區期間，與俄烏人士開始發展出的新構想和方案。」
「美方談判代表也邀請英國、法國、德國的國安顧問，以及北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）的官員參與。」
美方官員表示，特使將討論「給烏克蘭的安全保障、戰後繁榮計畫，以及衝突的其他層面」。
他們補充道，歐洲方面曾就能源成本一事，向華府表達挫折感。川普將此問題歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯柴油煉油廠，而非他的伊朗戰爭。
美方消息人士說：「他們都對冬天感到緊張。如果戰爭不結束，這會是個艱苦的冬天。」
「因此，美國正試圖在各方之間斡旋，目標是提出一份共同方案。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。