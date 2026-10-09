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美烏與歐洲官員將在邁阿密會談 討論俄烏終戰新構想

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

兩名美國消息人士告訴法新社，美國總統川普的特使明天將在邁阿密（Miami）與烏克蘭及歐洲官員會面討論「新構想」，尋求提出一份結束烏克蘭與俄羅斯戰爭的統一方案。

法新社報導，俄軍今天剛攻擊烏克蘭前線城市克拉莫托斯克（Kramatorsk）2輛巴士，造成30人喪生，是最近幾週傷亡最慘重的攻擊之一。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）證實將在邁阿密舉行會談。他今天表示：「烏克蘭談判小組預定明天在美國會見（特使）庫許納（JaredKushner）和魏科夫（Steve Witkoff）。」

「這次會議預計持續兩天。我們也指望有一支歐洲團隊加入我們的談判小組。」

澤倫斯基表示，他的幕僚長布達諾夫（KyryloBudanov）及烏克蘭高官烏梅洛夫（RustemUmerov）、基斯利茨亞（Sergiy Kyslytsya）、阿拉哈米亞（David Arakhamia）將參與在美國佛州的會談。

由美國主導、旨在結束俄烏戰爭的和平努力基本上陷入停滯。烏方表示俄軍已加強空中攻勢，華府則將注意力集中在自身與伊朗的衝突上。

但美國官員表示，川普（Donald Trump）的特使魏科夫和庫許納上個月訪問俄國首都莫斯科（Moscow）及烏國首都基輔（Kyiv）後，美方正擴大展開新一輪努力。

一名熟悉談判的美國消息人士告訴法新社：「他們將討論美方談判代表最近訪問該地區期間，與俄烏人士開始發展出的新構想和方案。」

「美方談判代表也邀請英國、法國、德國的國安顧問，以及北大西洋公約組織（NATO）和歐洲聯盟（EU）的官員參與。」

美方官員表示，特使將討論「給烏克蘭的安全保障、戰後繁榮計畫，以及衝突的其他層面」。

他們補充道，歐洲方面曾就能源成本一事，向華府表達挫折感。川普將此問題歸咎於烏克蘭攻擊俄羅斯柴油煉油廠，而非他的伊朗戰爭。

美方消息人士說：「他們都對冬天感到緊張。如果戰爭不結束，這會是個艱苦的冬天。」

「因此，美國正試圖在各方之間斡旋，目標是提出一份共同方案。」

美烏 俄烏 邁阿密

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