法國教育危機延燒 逾7萬人示威、政府急增3000代課教師

法國今天有超過7萬人上街示威，要求改善教育品質並減少警察暴力執法。教育部長杰弗雷表示，將派出3000名代課教師優先前往師資單薄的學校授課。

法新社報導，儘管政府試圖緩解這場危機，學生仍在全國各地發起抗議。

法國內政部表示，全國共有7萬1500人參與抗議活動，有500多人遭警方拘留。

在巴黎，約有2萬4500人走上街頭，大批學生聚集在巴士底廣場（Bastille Square），有人在抗議期間施放多發煙火。

有些學生爬上廣場中央的著名紀念碑，有些人則揮舞著法國國旗並唱起國歌。

一名學生坐在公車候車亭上，雙腳懸空，手裡的標語寫著「曠課理由：忙著為我們的未來奮鬥」。

示威學生多為年齡介於15至18歲的高中生，他們對師資短缺、課表過滿、教室老舊以及校舍無法應對日益升高的氣溫感到不滿。

在巴黎就讀頂尖高中的15歲學生珍妮（Jeanne）表示，她希望聲援首都以外、資源較為匱乏地區的學生，因為「每個人都有接受同等教育的權利」。

不願透露姓氏的20歲大學生瑪麗安娜（Marianne）說，自己參加示威是為了抗議警方近日在示威活動中過度使用武力。她說：「這讓我完全無法接受。」

部分示威者縱火並破壞公車候車亭，警方則以催淚瓦斯、警棍和震撼彈作為回應，引發人權團體和學生指控警方過度使用武力。

法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）昨晚發表電視談話時承諾，將在10月底前提出因應這場危機的計畫。

17歲的凱米爾（Camille）在西部城市南特（Nantes）受訪時說：「我們不要空話，我們要的是行動。」

18歲的哈娜（Hanaa）告訴記者，她對勒克努的談話「感到失望，也不相信」。

一名住在巴黎郊區、育有15歲兒子的父親說，兒子就讀的學校幾乎每天「都有某個科目的老師缺席」。他說：「這裡確實存在值得深入思考的根本性問題。」

自抗議活動開始以來，已有數以百計學生、警察及教育工作者受傷，另有數千人被捕，其中大多是學生。

警方表示，已針對涉嫌不當執法的指控展開18起內部調查。

法國教育部長杰弗雷（Edouard Geffray）今天表示，將在「未來幾小時內」向面臨困境的高中派出3000名代課教師，政府也將核准再招聘「數百名」教師。

勒克努在社群平台X發文說，政府將優先協助114所被列為特別需要支援的學校。