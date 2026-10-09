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F-35戰機零件誤送香港 大陸已扣押

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國空軍F-35戰機。 美聯社
美國空軍F-35戰機。 美聯社

美國一批原定從澳洲送回國內的Ｆ-35戰機零件，途中意外轉運至香港，傳出已遭中國大陸政府扣押。彭博七日獨家報導，五角大廈國務院已展開調查。知情人士透露，一名聯合包裹服務公司（ＵＰＳ）員工漏看一封警告不得經香港運送這批貨物的電子郵件，導致大陸取得零件。

美國制定「國際武器貿易條例（ＩＴＡＲ）」目的之一，就是防止敏感美國武器技術落入對手手中。涉事零件包括一個Ｆ-35座艙罩及一扇武器艙門。貨運承攬公司ＤＳＶ受Ｆ-35開發商洛克希德馬丁公司委託，依法寄出電郵，註明這批貨物受ＩＴＡＲ管制，不得經由某些國家轉運。

知情人士指出，ＤＳＶ寄送郵件所用的資訊系統，可能與ＵＰＳ承辦人員使用的不同。這批零件原定經美國防務夥伴南韓和台灣運往舊金山，但因延遲離開澳洲，為加快交貨而被錯誤地改經香港運送。

Ｆ-35一直是大陸間諜活動鎖定目標。知情人士透露，兩件零件都塗有可增強匿蹤能力的雷達吸波材料。美國國會稽核處負責監督Ｆ-35支援作業審查的莫勒表示，「中國人現在擁有一個Ｆ-35座艙罩，這不是好事」，她稱這項損失「事關重大」。

F-35 五角大廈 香港 武器 中國大陸 國務院 國防

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