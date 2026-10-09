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英海軍人員被控為俄國從事間諜活動 出庭還押候審
英國一名海軍現役基層人員被控違反「國家安全法」，預謀向俄羅斯提供機密敏感資訊。他今天在倫敦出庭確認個人資料後，還押候審。
儘管自俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭以來，英國境內疑似有俄方涉入的間諜活動有增加趨勢，今天這起案件被告為英國現役軍職人員，仍屬罕見。
根據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）和法庭資料，24歲的楊恩（Teddy Young）6日在英格蘭東部貝德福郡（Bedfordshire）家中被捕，隨後由倫敦警方收押。
他被控在2024年11月至2025年5月期間，獲取並準備向俄羅斯揭露機密敏感資訊，有損英國國家安全和利益。
楊恩首次被捕是在2025年5月下旬，後來交保，但仍屬被調查對象，直到今年10月再次被捕。
警方今天指出，楊恩涉入的案件與近日備受關注的英國費爾福（Fairford）空軍基地疑險遭恐怖攻擊無關。
倫敦反恐警務網（CTP London）首長弗拉納根（Helen Flanagan）表示，楊恩面臨的是「對武裝部隊現役人員而言，非常嚴重的指控」；警方與國防部極其密切地合作，包括採取適當措施，以降低任何與此案有關的潛在風險。
至於相關單位曾採取哪些「適當措施」以降低風險，英國海軍一名發言人回應中央社詢問表示，案件已進入司法程序，現階段不宜多加評論。
楊恩在2025年首次被捕前於英國海軍情報單位服役，為水兵（水手）等級的基層人員，但持有高級別的安全許可，可接觸機密敏感資訊。
他涉嫌在被派遣至一艘英國海軍艦艇執行任務後，持續蒐集機密敏感資料，並以俄文草擬含相關資料的訊息，且已採取行動，意圖與俄羅斯官方單位代表直接接觸。
楊恩預定10月中旬再次出庭。
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