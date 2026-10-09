聽新聞
0:00 / 0:00

英海軍人員被控為俄國從事間諜活動 出庭還押候審

中央社／ 倫敦8日專電

英國一名海軍現役基層人員被控違反「國家安全法」，預謀向俄羅斯提供機密敏感資訊。他今天在倫敦出庭確認個人資料後，還押候審。

儘管自俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭以來，英國境內疑似有俄方涉入的間諜活動有增加趨勢，今天這起案件被告為英國現役軍職人員，仍屬罕見。

根據倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）和法庭資料，24歲的楊恩（Teddy Young）6日在英格蘭東部貝德福郡（Bedfordshire）家中被捕，隨後由倫敦警方收押。

他被控在2024年11月至2025年5月期間，獲取並準備向俄羅斯揭露機密敏感資訊，有損英國國家安全和利益。

楊恩首次被捕是在2025年5月下旬，後來交保，但仍屬被調查對象，直到今年10月再次被捕。

警方今天指出，楊恩涉入的案件與近日備受關注的英國費爾福（Fairford）空軍基地疑險遭恐怖攻擊無關。

倫敦反恐警務網（CTP London）首長弗拉納根（Helen Flanagan）表示，楊恩面臨的是「對武裝部隊現役人員而言，非常嚴重的指控」；警方與國防部極其密切地合作，包括採取適當措施，以降低任何與此案有關的潛在風險。

至於相關單位曾採取哪些「適當措施」以降低風險，英國海軍一名發言人回應中央社詢問表示，案件已進入司法程序，現階段不宜多加評論。

楊恩在2025年首次被捕前於英國海軍情報單位服役，為水兵（水手）等級的基層人員，但持有高級別的安全許可，可接觸機密敏感資訊。

他涉嫌在被派遣至一艘英國海軍艦艇執行任務後，持續蒐集機密敏感資料，並以俄文草擬含相關資料的訊息，且已採取行動，意圖與俄羅斯官方單位代表直接接觸。

楊恩預定10月中旬再次出庭。

俄國 間諜 海軍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普證實了！美軍因伊朗威脅 緊急從英國基地撤走12架B-1轟炸機

12架B-1轟炸機緊急撤出英國！紐時：川普對伊朗開戰 美軍到處撤退

英國女大生校園宿舍遇害 繼父遭控對繼女「性迷戀」嫉妒網戀釀殺機

被指對俄羅斯運柴油助緩油荒 南韓：未列出口管制

相關新聞

F-35戰機零件誤送香港 大陸已扣押

美國一批原定從澳洲送回國內的Ｆ-35戰機零件，途中意外轉運至香港，傳出已遭中國大陸政府扣押。彭博七日獨家報導，五角大廈及國務院已展開調查。知情人士透露，一名聯合包裹服務公司（ＵＰＳ）員工漏看一封警告不得經香港運送這批貨物的電子郵件，導致大陸取得零件。

白宮峰會 川普召集AI大咖 催動研發

為強化美國的人工智慧（ＡＩ）領導地位，白宮八日將舉行ＡＩ科學峰會，以科學獎章表彰輝達執行長黃仁勳等科技巨頭，並加強培育美國公民科研人才。白宮新任ＡＩ沙皇克雷頓也正啟動「矽谷之旅」，將與ＡＩ巨頭會面。

黃仁勳運用工程思維「設計」川普

美國總統川普八日將在白宮頒發美國國家科學獎章給特斯拉執行長馬斯克、輝達執行長黃仁勳等科技巨頭。國會山報指出，所有獲獎者都曾以某種形式支持川普或共和黨的競選活動及相關事業。黃仁勳傳記作者近日也在紐約時報發表評論，稱黃仁勳是「全球最有權勢的工程師」，不僅擅長運用工程思維打造商業帝國，更將這套手法運用在川普身上，透過奉承與精心安排的互動，影響白宮ＡＩ政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。