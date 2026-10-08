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南韓自主研發極音速滑翔載具武器 首次試射成功

中央社／ 首爾8日綜合外電報導
南韓總統府表示，南韓今天成功試射首款自主研發的極音速武器。法新社
南韓總統府表示，南韓今天成功試射首款自主研發的極音速武器。法新社

南韓總統府表示，南韓今天成功試射首款自主研發的極音速武器。數天前北韓才宣稱利用人工智慧（AI）技術試射1枚中程極音速飛彈。

法新社報導，青瓦台發布聲明表示：「總統李在明今天下午親自觀看1款極音速滑翔載具（HGV）首次試射，這款HGV現正利用國家技術進行研發。」

聲明還說，這套武器系統屬於「能夠改變戰場形勢的關鍵戰略資產」，其彈頭具備飛行軌跡難以預測及飛行速度極快等優勢，因此能夠擊中關鍵戰略目標。

極音速滑翔載具是由火箭推進器送到大氣層上層，再以至少5倍音速滑翔至目標。

北韓4日宣稱，3日試射極音速飛彈由於導入AI技術，因此能在低空改變飛行軌道，意味「無法避開」其攻擊。

南韓 武器 載具

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