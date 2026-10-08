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中國通緝調查記者白兆東 泰國當局啟動引渡程序

中央社／ 曼谷8日綜合外電報導
泰國當局今天啟動中國調查記者白兆東的引渡程序。路透社
泰國當局今天啟動中國調查記者白兆東的引渡程序。路透社

泰國當局今天啟動中國調查記者白兆東的引渡程序。根據其律師及官員提供法新社的說法，白兆東遭北京當局通緝，已在泰國遭拘留數月。

法新社報導，據無國界記者組織（RSF）指出，56歲的白兆東曾在中國揭露政府腐敗長達20年，2023年離開中國，以逃離「國家日益加劇的迫害」。聯合國已認定白兆東難民身分，他於2024年抵達泰國，自2026年1月起一直遭到拘留。

中國外交部曾在7月表示，白兆東涉嫌敲詐勒索及收賄，中方已向泰國提交引渡請求。

白兆東的律師柏格曼（Nadthasiri Bergman）告訴法新社，他的當事人今天上午被捕並被帶到曼谷刑事法院，在庭上確認將對引渡提出抗辯。

無國界記者組織認為，白兆東若遭遣返中國，恐有性命之憂。

無國界記者組織成員白奧蘭（AleksandraBielakowska）表示，曼谷多年來不斷強化與中國當局的合作，配合中國將打壓新聞自由的手段伸向海外。

北京當局長期強力打壓海外異議人士，多年來泰國成為許多倡議人士移居之地，人權運動人士指控泰國政府成為中國的幫兇。

泰國 引渡

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