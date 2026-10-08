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義大利眾院通過新選制法案 梅洛尼重大政治勝利

中央社／ 羅馬8日專電
義大利總理梅洛尼力推的選舉法改革案，今天在眾議院以227票贊成、164票反對獲得通過。路透社
義大利總理梅洛尼力推的選舉法改革案，今天在眾議院以227票贊成、164票反對獲得通過。路透社

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）力推的選舉法改革案，今天在眾議院以227票贊成、164票反對獲得通過。這項改革核心是讓選制從混合制，全面改為比例代表制，被視為梅洛尼政府在明年全國大選前最重要的政治勝利。

根據義大利國營電視廣播公司RAI等多家媒體報導，義大利原採取稱為「Rosatellum」的混合選制，約有1/3國會席次是以單一選區多數決產生，2/3採取比例代表制。

眾院通過選制改革法案是由梅洛尼主導推動的「穩定選制」（Stabilicum），或在野黨所稱的梅洛尼選制（Melonellum）。新法全面改採比例代表制，將國會兩院（眾議院400席、參議院200席）席次改為主要依各政黨總得票率的比例來分配。

根據執政聯盟主張，新選制主要改革目標是避免「比例代表制」造成小黨林立、政局不穩，因此設計「勝選加成」（Bonus Seats）機制，得票最多的政黨，只要得票率跨過42%門檻，制度就會自動撥放額外加成的105個席次（眾議院70席、參議院35席），強行確保贏家在國會擁有過半絕對多數。

新選制另外設計了頗為複雜的「偏好投票」機制，它是一套「政黨高層指定」與「選民自主投票」的混合變形制度。首先，各黨可在選區指定一位「榜首」候選人，作為該黨保障名額；其次，選民可從政黨名單中圈選3位偏好候選人。

根據此偏好投票機制，各黨依得票率分配到的當選席次，除了榜首是由政黨指定，其他都是由選民自主決定，不過選民圈選偏好候選人時，還需要遵守「性別平衡」原則。

對於選舉改革案在眾院獲得通過，梅洛尼今天透過社群網站Ｘ發文表示，新選舉法賦予選民更多選擇、確保政府穩定，此次改革獲得通過，代表執政聯盟團結一致、意志堅定。

在野黨則痛批這部新選舉法。義大利中左翼聯盟今天在眾議院手持標語，高聲抗議這部法律是一場「選舉騙局」與「反民主的違憲擴權」；在野黨質疑梅洛尼是在明年大選前夕利用執政多數優勢闖關，目的是鞏固自身政權。

民主黨（PD）黨魁施萊恩（Elly Schlein）表示，勝選加成席次的機制扭曲了選民平等權，她將在法律生效後第一時間將這部選舉法送交義大利憲法法庭釋憲。

義大利 眾院 梅洛尼

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