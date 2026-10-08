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中方「去高市頭銜」引日方交涉 日方：中方強硬態度沒變

聯合報／ 特派記者陳湘瑾／即時報導
日本首相高市早苗。路透社
日本首相高市早苗。路透社

中日近期因日本首相高市早苗的稱呼一事交鋒。法新社今天（8日）在大陸外交部例行記者會提問：「日方稱，已要求中方對日本首相高市早苗予以適當尊重，中國外交部發言人在例行記者會上時常不加頭銜直呼其名」。大陸外交部發言人毛寧回應表示，「中方已經多次闡明對當前中日關係的立場」，未做進一步說明。

事件起源於9月30日，大陸外交部發言人郭嘉昆在記者會上批評高市政府時，沒有使用「日本首相」頭銜，而是直接稱其為「高市早苗」，引發外界關注。對此，日本外務省發言人北村俊博7日在記者會上透露，關於郭嘉昆不加頭銜地直呼日本首相高市早苗姓名一事，日本已向中方提出交涉。

北村俊博表示，即使立場不同，對一國領導人表示尊重在國際禮儀上是理所當然的。」不過，對於具體交涉內容，他以「這是外交上的溝通」為由未予說明。

德國之聲引述分析指出，大陸外交部發言人的這一做法並非偶然的禮儀疏漏，更可能是針對日本首相的一種有意識的外交語言降級，意在不正式升級外交對抗的情況下，表達中方的強烈不滿和警示態度。這種做法反映中日關係因台海議題而顯著趨緊的現實，也體現了大陸外交部慣用的「留有餘地、但措辭強硬」的溝通策略。

外交措辭的調整也有其他案例。日本共同社昨天報導，大陸外交部長王毅9月28日在北京與日本前外相岩屋毅會談時，關於高市早苗去年11月的涉台國會答辯，傳達了中方堅持要求「撤回」該答辯的態度。

由於大陸外交部當時發布的會談新聞稿使用了「儘快糾正」一詞，而沒有寫「撤回」，日本國內一度有看法認為中方態度可能有所軟化。但據日中關係消息人士稱，王毅在與岩屋會談時明確表示，需要「撤回或者更正」。

一名日本政府相關人士指出，中方對高市政權採取的強硬態度基本上沒有改變。

中方 高市早苗

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