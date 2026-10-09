肺鼠疫有多危險？傳播方式、感染風險與治療一次看

俄羅斯西伯利亞一名鼠疫研究人員突然因不明肺炎死亡，引發外界對「肺鼠疫爆發」的擔憂。由於網路流傳她可能在實驗室意外打破裝有鼠疫病菌的試管，俄羅斯當局一度將約200名接觸者列入隔離或醫療觀察，多間醫院也採取防疫措施。不過，截至目前，俄羅斯官方並未證實該研究員是因感染鼠疫死亡，世界衛生組織（WHO）也要求俄方提供更多資訊。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，死者達莉亞．希皮洛娃（Darya Shipilova）任職於伊爾庫茨克鼠疫研究所，10月2日死亡。俄羅斯衛生主管機關表示，她死於「病因不明的肺炎」，檢驗也沒有發現與她工作相關的病原體。當局進一步表示，近5000項檢測未發現危險病原體，也沒有證據顯示存在疫情。

肺鼠疫是鼠疫感染的一種形式，病原體為鼠疫桿菌（Yersinia pestis），與主要透過跳蚤叮咬傳播的腺鼠疫不同，肺鼠疫會侵犯肺部，在特定情況下可透過患者咳嗽、打噴嚏產生的飛沫傳染。不過，現代抗生素已能有效治療鼠疫，關鍵在於及早診斷與用藥。

事實上，鼠疫並未從現代世界完全消失，美國每年仍會出現少量病例，主要集中在西部地區。全球每年約有1000至2000例人類鼠疫病例，臨床型態包括最常見的腺鼠疫，以及較罕見但更嚴重的肺鼠疫與敗血性鼠疫。

肺鼠疫可能透過感染者的呼吸道分泌物傳播，病程進展也可能非常迅速。如果高度懷疑感染鼠疫，醫師通常不會等到檢驗結果完全確認才開始治療。美國疾病管制與預防中心指出，採集檢體後就應立即開始適當的抗生素治療，因為越早治療，康復機會越高；WHO也表示，及早診斷與抗生素治療能大幅降低死亡風險。

專家也提醒，在尚未確認感染之前不必恐慌。真正重要的是持續監測接觸者、迅速確認病因，以及在必要時及早給予抗生素治療。