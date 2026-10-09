快訊

台南醫遭起底「大陸學歷洗成美國」考國考 衛福部：查證屬實恐撤銷資格

GD大巨蛋狠砸吉他！台粉苦等11年終於見證BIGBANG合體回歸

被困汲水口逾3小時！13歲少年奇蹟獲救瞬間曝 眾人激動歡呼

聽新聞
0:00 / 0:00

肺鼠疫有多危險？傳播方式、感染風險與治療一次看

聯合新聞網／ 綜合報導
俄羅斯研究員因肺炎死亡，傳出可能是因肺鼠疫感染。照片為示意圖。 圖／ingimage
俄羅斯研究員因肺炎死亡，傳出可能是因肺鼠疫感染。照片為示意圖。 圖／ingimage

俄羅斯西伯利亞一名鼠疫研究人員突然因不明肺炎死亡，引發外界對「肺鼠疫爆發」的擔憂。由於網路流傳她可能在實驗室意外打破裝有鼠疫病菌的試管，俄羅斯當局一度將約200名接觸者列入隔離或醫療觀察，多間醫院也採取防疫措施。不過，截至目前，俄羅斯官方並未證實該研究員是因感染鼠疫死亡，世界衛生組織（WHO）也要求俄方提供更多資訊。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，死者達莉亞．希皮洛娃（Darya Shipilova）任職於伊爾庫茨克鼠疫研究所，10月2日死亡。俄羅斯衛生主管機關表示，她死於「病因不明的肺炎」，檢驗也沒有發現與她工作相關的病原體。當局進一步表示，近5000項檢測未發現危險病原體，也沒有證據顯示存在疫情。

肺鼠疫是鼠疫感染的一種形式，病原體為鼠疫桿菌（Yersinia pestis），與主要透過跳蚤叮咬傳播的腺鼠疫不同，肺鼠疫會侵犯肺部，在特定情況下可透過患者咳嗽、打噴嚏產生的飛沫傳染。不過，現代抗生素已能有效治療鼠疫，關鍵在於及早診斷與用藥。

事實上，鼠疫並未從現代世界完全消失，美國每年仍會出現少量病例，主要集中在西部地區。全球每年約有1000至2000例人類鼠疫病例，臨床型態包括最常見的腺鼠疫，以及較罕見但更嚴重的肺鼠疫與敗血性鼠疫。

肺鼠疫可能透過感染者的呼吸道分泌物傳播，病程進展也可能非常迅速。如果高度懷疑感染鼠疫，醫師通常不會等到檢驗結果完全確認才開始治療。美國疾病管制與預防中心指出，採集檢體後就應立即開始適當的抗生素治療，因為越早治療，康復機會越高；WHO也表示，及早診斷與抗生素治療能大幅降低死亡風險。

專家也提醒，在尚未確認感染之前不必恐慌。真正重要的是持續監測接觸者、迅速確認病因，以及在必要時及早給予抗生素治療。

WHO 俄羅斯 肺炎

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英國女大生校園宿舍遇害 繼父遭控對繼女「性迷戀」嫉妒網戀釀殺機

腰間不明隆起露餡 男子塞10隻活鳥走私遭美國海關抓包

挑戰徒步環遊世界！英國冒險家28年後終踏上回家路

英國老翁出門買東西回家傻眼！35年住所遭剷平 和地主對簿公堂

相關新聞

肺鼠疫有多危險？傳播方式、感染風險與治療一次看

俄羅斯西伯利亞一名鼠疫研究人員突然因不明肺炎死亡，引發外界對「肺鼠疫爆發」的擔憂。由於網路流傳她可能在實驗室意外打破裝有鼠疫病菌的試管，俄羅斯當局一度將約200名接觸者列入隔離或醫療觀察，多間醫院也採取防疫措施。不過，截至目前，俄羅斯官方並未證實該研究員是因感染鼠疫死亡，世界衛生組織（WHO）也要求俄方提供更多資訊。

比利時、義、葡、希臘陷財困 歐洲學運示威潮蔓延

在法國高中生因不滿教育資源不足爆發數十年來最大規模抗議之際，比利時、義大利、希臘等國也出現類似示威，凸顯歐洲多國政府在財政拮据下，公共支出取捨艱難的困境。法國高中生8日繼續第三周「封鎖校門」行動。法國教育部表示，當天早上有224間高中關門，151間高中在封鎖後局部重開。儘管關門的校舍數目較7日早上少了30%。

逾7萬學生示威！法急派3000代課師 1市長肉身擋警護「孩子」

法國8日有超過7萬人上街示威，要求改善教育品質並減少警察暴力執法。教育部長杰弗雷表示，將派出3000名代課教師優先前往師資單薄的學校授課，政府也將核准再招聘「數百名」教師。

台男涉日本假警察詐騙12案！受害金額近2億日圓 與涉案陸女一起移送

日本發生一起冒充警察的詐騙案，受害總金額約2億日圓。大阪府警方已完成對2名涉案被告的調查，並將台灣出身的38歲男子王裕閔及中國籍37歲女子黃翠移送檢方。

對台軍售懸而未決...川習會後美台交流 專家：川普未必關注

美國總統川普盛大接待中國國家主席習近平後，兩人預計11月在APEC峰會、12月在G20峰會再度碰面。儘管美方一項重大對台軍售案仍懸而未決，美台卻持續展開一連串交流。彭博資訊9日報導，這些交流顯示美方仍對台灣表達支持，但有專家指出，美台許多交流持續進行，卻未必受到川普本人關注。

涉對政敵與美公民施以酷刑 馬杜洛夫婦遭控新罪名

美國檢察官今天指控遭罷黜的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其妻子佛羅雷斯共謀對政治對手與美國公民施以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。