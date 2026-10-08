俄攻擊烏東前線重鎮克拉莫托斯克2巴士 釀30死18傷

烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）前線補給重鎮克拉莫托斯克（Kramatorsk）今天遭到俄羅斯襲擊2輛載客巴士，地方當局表示，至少造成30人死亡、18人受傷。

法新社報導，克拉莫托斯克是頓內茨克州內尚未被俄羅斯奪下的關鍵城市之一，在俄烏戰爭大部分期間，這裡一直是烏克蘭軍隊的後勤與補給樞紐，也是烏軍力圖堅守的所謂「要塞防線」一部分。

這場攻擊發生在當地時間上午10時。頓內茨克州檢察官辦公室表示，目前死亡人數已增至30人，另有18人受傷。州長辦公室公布相同的傷亡人數，並表示大眾運輸已經暫停。

烏克蘭國家警察指出，俄軍使用滑翔彈攻擊這些巴士。

烏克蘭北部的切爾尼戈夫州（Chernigiv）昨天才遭到1枚俄羅斯飛彈擊中1棟公寓大樓，造成22人死亡，包括5名兒童。